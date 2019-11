(mi-Lorenteggio.com) Lecco, 17 novembre 2019 – Intorno alle ore 14.45, in via Rivolta, all’altezza del civico 20, un bambino di 9 anni è rimasto investito da una vettura condotta da un 80enne. Soccorsi da un’automedica e da un’ambulanza della Croce Rossa, il bambino è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Lecco in gravi condizioni, mentre, il conducente del veicolo, è stato portato in ospedale in stato di shock; le forze dall’ordine hanno compiuto tutti i rilievi del sinistro.

V. A.