Non basta il cuore di Milano, Trento vince all’Allianz Cloud 3-1

L’Allianz Powervolley parte benissimo, poi vengono fuori i trentini che si portano a casa i 3 punti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 novembre 2019 – Un grande spettacolo all’Allianz Cloud per la sesta giornata del campionato italiano di pallavolo Superlega Credem Banca. Di fronte ai 4200 ed oltre spettatori, l’Allianz Powervolley si piega di fronte ai campioni del mondo in carica dell’Itas Trentino cedendo in quattro set. 25-18, 24-26, 18-25, 21-25 i parziali di un confronto molto tirato in cui il pubblico ha potuto assistere un vero show pallavolistico.

Non riesce ancora a trovare il primo sorriso casalingo la squadra di coach Piazza che, tra le mura amiche dell’Allianz Cloud, lotta contro Trento, arrendendosi per 3-1. Inizio sprint per Milano che, con un Nimir in grande spolvero (7 su 8 nel primo parziale) porta la sua squadra sul 25-18. Sbertoli e compagni continuano a macinare gioco, trovando per lunghi tratti in vantaggio di 3 punti nel secondo set, ma è la reazione di Trento (decisivo sull’economia del match l’ingresso di Russell per Cebulj) a invertire l’inerzia con gli avversari che trovano il pareggio nel conto dei set. Milano ci prova, ma sono gli attaccanti di palla alta di Trento a scardinare la difesa meneghina, mentre è proprio la difesa avversaria, guidata da un’ottima prova di Grebbenikov, a consegnare agli avversari i palloni per allungare e chiudere il terzo set 25-18. Il cuore di Powervolley lo si vede tutto nel quarto parziale, con Piazza costretto a rinunciare a Nimir per una botta nel terzo set dopo un recupero in difesa (scontro con i tabelloni pubblicitari), ma trovando in Gironi e Petric gli ultimi ad arrendersi. Non bastano, così, i 22 punti dell’olandese, i 14 del giovane Gironi ed i 12 di Clevenot e Petric, mentre dall’altra parte della rete coach Lorenzetti trova il sesto successo su altrettante sfide e si gode la grande prova di Russell (MVP del match) ed i 17 punti di Vettori.

«Sono molto dispiaciuto ed amareggiato per questo risultato – sono le parole a caldo a fine match di Sbertoli -. Siamo partiti molto bene con il primo set che abbiamo vinto meritatamente, poi il rammarico è per il secondo parziale. Quando sei avanti di 3 punti, devi riuscire a chiudere, anche perché oggi avremmo dovuto fare punti. Dobbiamo riflettere sui nostri errori, perché potevamo gestire meglio quel finale, ripartendo da quanto di buono fatto oggi. Con la testa che da domani sarà proiettata alla sfida con Modena». Si torna infatti subito in campo: mercoledì all’Allianz Cloud alle ore 18.50 arriva Modena, pronta occasione per l’Allianz Powervolley per provare a riscattarsi.

Cronaca

Primo set:

Parte forte Milano: muro di Kozamernik, punto Nimir e smash di Petric per il 3-0 che costringe Lorenzetti al primo time out. A segno Nimir in diagonale: 7-3. Ancora Milano con Gironi ed è 8-3. Ancora a segno Milano con Nimir e secondo time out per Trento (10-4). Attacco out di Milano e Trento si rifà sotto (10-7). Doppio muro vincente per Kozamernik e +6 Allianz Powervolley (16-10). Colpo di classe di Clevenot per il mani out del 18-13. Gironi mette in crisi la ricezione Trento e Clevenot colpisce con lo smash del 20-14, trovando l’ace con il net del 21-14. Sull’errore al servizio di Giannelli, Milano chiude il primo set 25-18.

Secondo set:

Equilibrio in partenza nel set: ai colpi di Nimir e Clevenot Trento risponde con Vettori e Kovacevic (7-6). Il primo break arriva sull’errore di Russell in attacco (11-9) con il primo time out di Lorenzetti. Vettori non passa su Kozamernik e Gironi ed è 12-9. Sbertoli chiama in attacco Gironi che risponde presente e piazza l’attacco vincente del 13-9. Russell, entrato per Cebulj, suona la carica e piazza l’ace del -1 Trento, con time out chiamato da Piazza (13-12). Petric con classe trova il mani out sulla testa di Vettori (17-15), ma è Kozamernik a trovare lo smash del 18-15. Il + 4 è ad opera di Clevenot in pipe con Lorenzetti a spendere il suo time out (19-15). Trento non molla il colpo e trova il -2 con il muro su Nimir (20-18). Ancora Kozamernik in primo tempo (22-19), ma Kovacevic non sbaglia sul cambio palla. Clevenot a segno per il 23-21, ma Trento trova il 23 pari con Vettori. Kovacevic trova il 23-24, ma Nimir pareggia immediatamente. Grebbenikov si supera in difesa e Trento chiude 24-26 con Russell.

Terzo set:

Avvio a favore di Trento: Kovacevic e Russell spingono la squadra di Lorenzetti sul 4-8. Clevenot prova a suona la sveglia ai suoi compagni (5-9), Magia ad una mano di Sbertoli per Nimir, seguita dal punto di Clevenot che porta Lorenzetti a giocarsi il primo time out (7-9). Muro di Petric su Kovacevic per il -1 (8-9), ma Trento si riporta sul +3 (10-13). Ace di Russell per il +4 Itas (11-15), con Nimir che ci prova a muro per il 14-16. Nuovo allungo Trento sul mani out di Russell (16-21), con Piazza a richiamare i suoi per il secondo time out. Prodigioso recupero di Nimir che porta poi all’attacco out di Russell (18-21). Doppio ace di Vettori (18-24),

Quarto set:

Milano parte bene (3-1), ma Lisinac ed il doppio errore di Nimir portano Trento sul 3-6. Piazza si gioca la carta Weber per l’acciaccato Nimir, ma è ancora Trento a condurre il gioco e trovare il +4 con Vettori (7-11). Ancora Vettori a colpire in diagonale stretta (7-12) e time out Milano. Petric a segno (10-14), con Gironi che non molla e trova il 14-19. Ancora Gironi a trovare il mani out del 17-20 con Lorenzetti a richiamare i suoi in panchina. Lo stesso Gironi si supera a servizio per il 19-21, ma è Trento a chiudere il match per il 21-25 finale.

TABELLINO

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – ITAS TRENTINO: 1-3 (25-18, 24-26, 18-25, 21-25)

Allianz Powervolley Milano: Nimir 22, Hoffer 0, Basic 0, Kozamernik 9, Sbertoli 0, Petric 12, Gironi 14, Weber 0, Clevenot 12, Pesaresi (L). N.e.: Izzo. All. Piazza.

Itas Trentino: Russell 16, Vettori 17, Giannelli 2, Grebbenikov (L), Candellaro 11, Cebulj 3, Lisinac 8, Kovacevic 12. N.e.: Michieletto, Daldello, De Angelis (L), Djuric, Codarin, Sosa.

NOTE

Durata set: 23’, 29’, 26’, 26’. Durata totale: 1h e 44.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 2, battute sbagliate 17, muri 11, attacco 54%, 36% (20% perfette) in ricezione.

Itas Trentino: battute vincenti 5, battute sbagliate 12, muri 11, attacco 50%, 39% (24% perfette) in ricezione.

Cartellino verde per Sbertoli sul 5-5 del secondo set.

Impianto: Allianz Cloud di Milano