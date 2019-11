TURISMO | 100 CASE 100 IDEE | L’ASSOCIAZIONE DI HOST MILANESI OSPITAMI: FAR VIVERE LA MONTAGNA A MILANO DA SUBITO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 novembre 2019 – Non aspettare il 2026 ma partire subito. Con un circuito di ristoranti tipici lombardi o montani e itinerari su misura per far vivere la montagna in città durante le Olimpiadi Milano – Cortina. Questa la proposta dell’associazione di host milanesi OspitaMi che ha preso parte al tavolo di lavoro 100 case 100 idee organizzato da Airbnb che si è svolto oggiAggiungi un appuntamento per oggi a Milano. Quella di Milano Cortina 2026 sarà la prima Olimpiade invernale a ospitalità diffusa: oltre il 50% dei visitatori (1.715.000 secondo le previsioni) soggiornerà presso case o strutture ricettive non tradizionali. Un’occasione da non perdere per accogliere in città, a partire dalle case, turisti e appassionati di sport.

In occasione dell’evento, grazie alla mobilitazione della communicty locale di host, verrà individuato un numero minimo di alloggi sul territorio della Città Metropolitana di Milano che potranno essere resi disponibili e garantiti agli atleti, alle loro famiglie e alle delegazioni durante tutto il periodo richiesto a un prezzo massimo non superiore a quanto indicato dalla Città.