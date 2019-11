Abbiategrasso aderiscono al progetto UNICEF con una marcia per i Diritti dei Bambini

Mercoledì 20 novembre: Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 18 novembre 2019 – Mercoledì 20 Novembre 2019 l’Amministrazione Comunale e gli Istituti Scolastici del territorio celebreranno insieme il consueto Anniversario della convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, unendo le loro voci affinché il messaggio arrivi a tutti gli alunni, ma sensibilizzi e coinvolga anche la città.

Accompagnati da insegnanti e amministratori gli studenti sfileranno in corteo per le vie de centro storico.

Ogni scuola animerà l’incontro con bandierine ed elaborati prodotti per l’occasione, raccontando le proprie esperienze e le proprie riflessione sulla pace e l’uguaglianza.

Il ritrovo è previsto in Piazza Castello alle ore 10.

Dopo il saluto del Sindaco, gli alunni proseguiranno la sfilata per le vie del centro per ricordare alla cittadinanza l’importanza del rispetto dei diritti dell’infanzia e per sollecitare, da parte di tutti, la volontà di promuovere la pace.

E’ prevista la collaborazione della Polizia Locale per garantire la massima sicurezza.

Parteciperanno le seguenti classi della scuola dell’obbligo in rappresentanza dei loro istituti:

– Istituto Comprensivo “T. Terzani” – scuola primaria;

– Istituto Comprensivo “A. Moro” – scuola primaria;

– Istituto Comprensivo di Via Palestro – scuola primaria e secondaria di primo grado;

– Istituto “Figlie di Betlem”.

In caso di maltempo, una delegazione di alunni si ritroverà, alle ore 10, nella ex sala Consiliare del Comune in Piazza Marconi, per un breve incontro con il Sindaco.

L’Assessore alle Politiche Educative Eleonora Comelli ringrazia le scuole per la condivisione di questo percorso e per la volontà di collaborazione che manifestano sempre nei confronti di ogni iniziativa rivolta alla città.

Scarica il percorso: PERCORSO MARCIA 2019 (209kB – PDF)