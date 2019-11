AGRICOLTURA, ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E INPS LOMBARDIA: RIDUZIONE COSTI PER AZIENDE LOMBARDE

ROLFI: INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA PER VELOCIZZARE I PAGAMENTI

AVERE DATI CERTIFICATI ED EVITARE CONTROLLI DOPPI ALLE AZIENDE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 novembre 2019 – La Regione Lombardia ha approvato

questa mattina l’accordo di collaborazione con la direzione

regionale e la direzione di coordinamento metropolitano

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rivolto alle

aziende agricole lombarde. Questo documento consentira’ ai due

enti (nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali e

regionali sulla protezione dei dati) lo scambio di informazioni,

la sincronizzazione dei dati e la condivisione degli esiti dei

controlli gia’ svolti, al fine di conseguire una concreta

semplificazione e una riduzione dei costi amministrativi per le

aziende agricole.

COSA PREVEDE L’INTESA -L’accordo prevede anche la creazione di

un canale di comunicazione diretto per segnalare casi specifici

sui quali valutare l’applicazione della compensazione del debito

Inps, al fine di accelerare il pagamento di contributi alle

aziende agricole e garantire il tempestivo recupero delle

posizioni debitorie delle aziende nei confronti di Inps.

“L’agricoltura lombarda – ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione

Lombardia – conta 51.750 lavoratori dipendenti su circa 9.900

aziende, 44.420 lavoratori agricoli autonomi con 28.559 aziende

agricole autonome e 3.300 lavoratori con voucher. Sincronizzare

i dati significa evitare doppie giornate di controlli alle

aziende agricole e rendere il sistema piu’ semplice e moderno

Informatizzare il sistema e’ fondamentale per ridurre la

burocrazia, accelerare i pagamenti e avere numeri certificati

sul comparto agricolo lombardo”.

Gli altri punti dell’accordo prevedono la determinazione dei

criteri per la quantificazione del fabbisogno di manodopera per

le attivita’ agricole, la condivisione delle procedure per il

controllo delle aziende, l’applicazione delle normative in

materia di agriturismo e in materia di interventi finanziari a

sostegno delle imprese agricole e loro dipendenti, nel caso di

danni causati da eventi calamitosi. Regione Lombardia fornira’ a

Inps Lombardia, a Inps Milano e alle sue Direzioni Provinciali

le credenziali di accesso alla banca dati regionale Sis.Co. Al

contempo Inps Lombardia e Inps Milano si impegnano a fornire

alla Regione Lombardia le informazioni necessarie ai fini

dell’esercizio delle proprie competenze amministrative in

materia di agricoltura

SCAMBIO PROFICUO DI DATI E INFORMAZIONI – “Lo scambio di dati e

informazioni tra Inps e Regione Lombardia consentira’ alla nostra

‘intelligence’ di raffinare ulteriormente le attivita’ di

controllo e vigilanza, concentrandole nei confronti di aziende

agricole e lavoratori autonomi agricoli ad elevato rischio di

irregolarita’, e minimizzando cosi’ i controlli nei confronti dei

soggetti produttivi che operano coerentemente e congruamente nel

rispetto della normativa nazionale e regionale – ha concluso

Alessandro Casile, dirigente delle entrate, recupero crediti e

vigilanza dell’Inps Lombardia -. Si tratta di un prezioso

contributo per rafforzare anche eticamente l’eccellenza agricola

lombarda e il suo brand, incrementando la virtuosita’ del sistema

Lombardia”.