Calcio a 5 AMF: Premiazione al CONI Lombardia per l’Atleta Rhodense Giovanni Palladini

Ottime Notizie per lo Sport Rhodense , l’Atleta Giovanni Palladini , classe 2007 , in forza all’Academy FIFS di Calcio a 5 AMF e la Nazionale Italiana C13 della Federazione Italiana Football Sala ,nonchè Atleta di Calcio a 11 della Victor Rho è stato Nominato dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Milano quale Miglior Atleta Emergente dell’anno in virtù dei traguardi sportivi e scolastici raggiunti e verrà premiato assieme a tutti i componenti della Nazionale Italiana Categoria 13 anni che si è classificata al 4°Posto della Coppa del Mondo AMF il prossimo Venerdì 22 Novembre ore 15.00 presso la Sede del CONI Lombardia Sala A, Via Piranesi 46, Milano (MI), nella Cerimonia Organizzata dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport nella Quale verranno consegnate le Borse di Studio assegnate ai 10 migliori atleti del territorio Nazionale che si sono distinti sia in campo sportivo che scolastico.

La cerimonia sarà presentata e condotta dal giornalista RAI Filippo Grassia alla presenza dell’emittente Televisiva “Mediasport Channel” – Canale 814 SKY e 188 del Digitale Terrestre in streaming su www.mediasportchannel.tv.