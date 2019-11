AMBROGINI. DE CHIRICO (FI): PER GALLINARI ORGANIZZIAMO QUALCOSA DI SPECIALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 novembre 2019 – “Dalla lista degli Ambrogini d’oro assegnati dal Comune di Milano spicca l’assenza di Danilo Gallinari. Ho contattato personalmente il campione NBA che, purtroppo, il 7 dicembre non avrebbe potuto essere presente perché impegnato in una partita di Oklahoma City Thunder. A un video preregistrato, in accordo con il presidente Bertolè, abbiamo pensato di organizzare qualcosa di speciale. Mi farò promotore con il sindaco per predisporre all’Allianz Cloud un derby Olimpia-Urania in cui poter ospitare il campione italiano che, da ex-giocatore dell’Armani, si è dimostrato così attento a Milano e ai quartieri periferici della città. Penso che l’incasso per la vendita dei biglietti di quella partita potrebbe essere destinato a sostenere iniziative contro il disagio giovanile nelle periferie” dichiara Alessandro De Chirico,Consigliere Comunale di Forza Italia Milano.

Redazione