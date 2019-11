Basiglio. Una giornata alla scoperta dei diritti dei bambini

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 19 novembre 2019 – In occasione della 30ª “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, l’amministrazione comunale organizza per mercoledì 20 novembre un duplice appuntamento.

Alle ore 10, nell’aula consiliare in piazza L. Da Vinci 1, si terrà un Consiglio comunale aperto ai bambini e ai ragazzi, durante il quale l’educatrice del PIME e i consiglieri del Consiglio comunale dei ragazzi faranno il punto per ragionare su quanto ancora i diritti dei bambini non siano garantiti in egual misura in tutte le parti del mondo. Inoltre, il CCR presenterà un resoconto del lavoro svolto nello scorso anno scolastico e introdurranno il tema che approfondiranno nella seconda annualità di mandato. Infine, chiuderà la mattinata la performance teatrale “L’Amazzonia non è verde”, spettacolo ideato e promosso dalla Fondazione Pime.

“Abbiamo deciso di consegnare a tutti gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado – sottolinea il sindaco Lidia Reale – una borraccia. Vuole essere un nostro piccolo contributo alla loro sensibilità e attenzione all’ambiente. Apprezzo, infatti, molto il loro impegno per il territorio e per questo come Amministrazione comunale abbiamo accolto numerose delle loro richieste”.

Complessivamente saranno 835 le borracce, fornite dalla società pubblica Sasom (che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di pulizia del territorio) che il sindaco Lidia Reale e l’assessore all’istruzione Daniela Gironi consegneranno domani ad alunni e studenti.

Alle ore 16.45, la biblioteca dei ragazzi in piazza L. Da Vinci 1 organizza l’iniziativa “Tutti per uno. Ogni bambino ha diritto a… Conosciamo insieme i nostri diritti per crescere meglio e diventare invincibili, con gli altri e per gli altri”: un pomeriggio di racconti e letture per coinvolgere e stimolare i bambini a scoprire i loro diritti fondamentali.

Al termine verrà chiesto ai partecipanti di dare vita a una sagoma di bambino, componendo un puzzle fatto da tutto ciò che è necessario per crescere felici e diventare adulti completi, responsabili e con infinite opportunità. L’appuntamento è dedicato ai bambini della scuola primaria, con ingresso libero. Per ulteriori informazioni: biblioteca dei ragazzi, tel. 02 90754380, e-mail biblioteche@comune.basiglio.mi.it.

