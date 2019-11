Bergamo. Sold out il concerto contro la violenza sulle donne

(mi-Lorenteggio.com) Bergamo, 19 novembre 2019 – Tutto esaurito per il Concerto che si terrà lunedì 25 novembre 2019 alle ore 20.45 presso il PalaCreberg di Bergamo, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il Concerto, giunto alla terza edizione, è organizzato da Proloco Bergamo in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bergamo e la Consigliera Delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Bergamo a favore dell’Associazione Aiuto Donna.

L’intento è di contribuire a creare attenzione e discussione attorno al tema della violenza sulle donne, nella convinzione che ogni iniziativa sia utile a fare in modo che le persone si muovano insieme per sottolineare la propria vicinanza ed il proprio impegno nei confronti della lotta contro la violenza sulle donne: l’auspicio è che possa essere un importante passo verso la consapevolezza e la presa di coscienza, per cercare di “fare la differenza”.

La serata sarà un’occasione importante per riunire persone, associazioni, enti ed aziende, che quotidianamente lavorano, ognuna nel proprio campo, senza mai venire meno ai propri obblighi nei confronti delle donne, lavoratrici, mamme, figlie, compagne, che spesso si devono confrontare con pregiudizi e discriminazioni, se non vere e proprie prevaricazioni e violenze.

I Pink Floyd nel 2016 si sono riuniti per esprimere il loro sostegno alle donne della Gaza Freedom Flottilla: le forze di sicurezza israeliane hanno bloccato la nave Zaytouna-Oliva della Freedom Flottilla giunta al porto di Ashdod e arrestato tutte le donne che erano a bordo: 13 attiviste decise a raggiungere le coste di Gaza per protestare contro il blocco imposto dalle autorità israeliane al traffico lungo tale tratto di costa per ragioni di sicurezza. Peraltro a bordo era presente anche il Premio Nobel per la pace Mairead Maguire.

Uno dei dischi realizzati dai Pink Floyd, si intitola The Wall: il muro. Non parlava però del muro di Berlino, anche se in fondo era come se lo facesse. Il muro di “The Wall” non è solo il muro psicologico costruito dal personaggio Pink, ma diventa il muro della società, un muro di Berlino che isola, allontana e reprime la libertà della società, un muro simbolo della dittatura che rende uomini e donne vittime informi della massa, tasselli comandati dal sistema.

Grazie al contributo dell’Organizzazione, e dei Partner sostenitori, il Concerto verrà offerto gratuitamente. Il pubblico presente in sala potrà sostenere la nobile causa con una libera offerta all’uscita a favore dell’Associazione Aiuto Donna, centro antiviolenza di Bergamo, che si occupa di offrire aiuto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze in famiglia, restituendo loro autonomia, dignità ed autostima, rispettando cultura, etnia e religione di appartenenza.