Bollate: LaBolla Teatro. Si comincia

Primi appuntamenti il 29/30 novembre e il 7 dicembre 2019

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 19 novembre 2019 – Dopo la prima apertura de LaBolla Teatro avvenuta il 3 novembre scorso con la partecipazione entusiastica di tantissimi cittadini, il 29 e il 30 novembre si entra nel vivo delle attività, con la presentazione del progetto culturale “Dal nulla a LaBolla”: un programma di spettacoli, concerti e incontri che intendono dare un’anima a questa realtà, facendola diventare un’opportunità di crescita sociale e culturale.

Ecco i primi eventi in programma:

venerdì 29 novembre

ore 21.00 (apertura ore 20.00)

Prima della Prima

TOSCA – Giacomo Puccini

Esplorando TOSCA con Giuseppe Califano

Con la partecipazione di Lucia Ellis Bertini, soprano, e Michele Mauro, tenore. In collaborazione con Accademia Teatro alla Scala

sabato 30 novembre

ore 18.00, apertura de LaBolla Teatro con accompagnamento della banda “Arturo Toscanini”

ore 18.30, EQUILIBRIUM TREMENS di e con Tobias Circus – spettacolo per grandi e piccini

A seguire: DAL NULLA A LABOLLA: presentazione del progetto e della programmazione 2020

sabato 7 dicembre

ore 18.00 – apertura ore 17.30

In diretta dal Teatro alla Scala di Milano: “TOSCA”

Per tutti gli appuntamenti l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

LaBolla Teatro – Piazza della Resistenza – 20021 Bollate (MI)

info@labollateatro.it

Tel. 800 474 747