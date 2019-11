Ceriano – In Comune lo sportello per i diritti dell’Infanzia

Un nuovo servizio di supporto per le famiglie

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 19 novembre 2019 – Sarà inaugurato domani, 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia, il nuovo Sportello per i diritti dell’infanzia, creato a Ceriano Laghetto dall’Amministrazione comunale il collaborazione con Teatrando nonprofit.

Si tratta di uno spazio, all’interno del palazzo comunale, che ospiterà un servizio di sostegno alle famiglie per le problematiche riguardanti bambini e ragazzi di età compresa tra i 0 e i 18 anni, con lo scopo di aiutare i genitori e fornire strumenti per superare problemi legati a patologie specifiche, con l’ausilio di professionisti specializzati nei disturbi comportamentali e di apprendimento. Una particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie con figli disabili cognitivi o autistici, e con bambini adottati. Inoltre, lo Sdi potrà seguire le famiglie che vorranno fare un percorso di adozione nazionale ed internazionale.

Durante l’evento verrà inoltre presentata la nuova carta informativa dei servizi per l’infanzia 0-6 anni.

“Siamo orgogliosi di ospitare in Comune a Ceriano un nuovo importante servizio per le famiglie, per i bambini e per i giovani” -commenta il sindaco Roberto Crippa.

“Grazie alla collaborazione con Teatrando Onlus che cura con grande successo il ciclo di incontri dell’Università dei genitori, andiamo ad ampliare ulteriormente l’offerta di sostegno educativo per le famiglie, mettendo a diposizione professionisti di varie specializzazioni, che possono dare un supporto concreto nel difficile compito dei genitori” dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Dante Cattaneo .

La cerimonia di inaugurazione del nuovo servizio è in programma mercoledì 20 novembre alle ore 17 nella sede del Comune. Referente del servizio sarà Elena Grassi, psicologa, coordinatrice familiare.