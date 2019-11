Cesano Boscone. Una settimana ricca di iniziative tra cultura, ambiente e territorio

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 19 novembre 2019 – Settimana ricca di eventi imperdibili per i cittadini di Cesano Boscone e per tutti coloro che vorranno unirsi.

Mercoledì 20 novembre alle ore 21 presso la Sala delle carrozze di Villa Marazzi in via Dante Alighieri, Umberto Ambrosoli ricorda il padre Giorgio, al 40° anniversario dalla sua tragica morte. Una vera occasione, questa, per saperne di più della vita e delle sfaccettature di un uomo conosciuto anche come “l’eroe borghese” che sfidò Sindona e la mafia.

Giovedì 21 novembre alle 21 presso la biblioteca di Villa Marazzi, via Dante Alighieri 47, alla presenza dell’autore e scienziato Gianni Silvestrini, si terrà la presentazione del libro “2 °C”, un vero inno alla sostenibilità ambientale del nostro pianeta, anche con un focus sulle straordinarie occasioni per i giovani, dalla cui inventiva potranno venire le soluzioni in grado di dare nuovo respiro all’ambiente che ci circonda.

Venerdì 22 novembre i cittadini potranno optare per la comicità di Giorgio Verduci, che troverà luogo con il suo recital presso il teatro della Fondazione Sacra Famiglia in p.zza Mons. Moneta 1 dalle ore 21, oppure seguire l’interessante dibattito medico sulla demenza senile tenuto dal dott. Gianluca Giardini, specialista in geriatria, presso la sala Giardino in piazza Papa Giovanni XIII n. 1 dalle ore 20.30.

In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” l’Amministrazione comunale propone poi gratuitamente, per sabato 23 alle ore 21, uno spettacolo teatrale con la compagnia “Il Teatro degli Oziosi” – già apprezzata dalla cittadinanza lo scorso dicembre con “Natale in casa Cupiello” – dal titolo “Rompiamo il silenzio”. L’importanza del tema e la forza del messaggio che verrà lanciato dal palco del teatro della Fondazione Sacra Famiglia in p.zza Mons. Moneta 1 sono due valide ragioni per partecipare a questo importante evento.

Sabato 23 e domenica 24 i cittadini potranno iniziare a pensare ai regali di natale grazie ai mercatini presenti presso la sala lettura della biblioteca di villa Marazzi; domenica 24 novembre dalle ore 16.30 presso la Casa della Musica di via Matteotti prenderà vita la “Giornata della riconoscenza” dove musica e solidarietà faranno da protagoniste per parlare, con le associazioni Aido e Admo, di trapianti e donazioni di organi, midollo, tessuti e cellule. Dalle 17 sarà, invece, possibile assistere a un bellissimo concerto grazie all’orchestra di chitarre Filippo Gragnani presso Villa Marazzi, con l’associazione musicale L’Echo.

Infine, si ricorda l’appuntamento di domenica 24 novembre per “Cesano per il clima”, al parco Natura, dove il Comune procederà alla piantumazione di 570 tra alberi e arbusti, unitamente ai volontari di Legambiente.

