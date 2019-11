CYBERBULLISMO. IN AUDITORIUM TESTORI 350 RAGAZZI A SCUOLA DA CAMPIONI DI CALCIO

Milano, 19 novembre 2019 -Si chiama ‘Palla in rete, diamo un

calcio al cyberbullismo’ l’evento che si e’ svolto

all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia alla presenza di 350

ragazzi oltre che di esponenti del mondo scientifico e sportivo.

I lavori sono stati aperti dall’assessore allo Sport e Giovani

di Regione Lombardia Martina Cambiaghi. Presenti, tra gli altri,

il dirigente sportivo ex difensore dell’Inter ed Fabio Galante

accompagnato dalla squadra under 17, il presidente dell’Ordine

dei giornalisti Alessandro Galimberti, il direttore del

dipartimento materno infantile dell’ospedale Fatebenefratelli,

il presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia

Riccardo Bettiga oltre ai 350 ragazzi delle scuole secondarie di

primo e secondo grado di Milano e provincia.

NUMERI PREOCCUPANTI – “Ho voluto scendere in campo personalmente

– ha spiegato l’assessore Martina Cambiaghi – perche’ i numeri di

questo fenomeno sono preoccupanti e sempre piu’ spesso le

cronache locali e nazionali riportano episodi allarmanti. Il

bullismo e il cyberbullismo si possono combattere con

l’educazione, con la cultura sportiva, con l’esempio e la

condivisione di valori importanti”.

DATI – Secondo i dati del Coni, infatti, in Italia il 10

percento dei ragazzi in eta’ scolare e’ stato vittima di bullismo

in ambienti sportivi, il 15 percento degli adolescenti e’ stato

preso in giro o ha subito scherzi nello spogliatoio. Nella

maggior parte dei casi (75%) si tratta di ragazzi che hanno

subito episodi di bullismo anche a scuola, mentre il 15% di

cyberbullismo. Non solo, il 22 per cento degli adolescenti viene

preso in giro mentre fa sport perche’ non prestanti o poco

dotati.

DASPO PER GENITORI POCO EDUCATI – “Non ho avuto paura – ha

aggiunto l’assessore regionale Cambiaghi – di puntare il dito

verso i genitori in particolare quelli che dovrebbero essere da

monito e invece nella realta’ si trasformano sempre piu’ spesso in

esempi negativi. Un bambino impara da loro a comportarsi”.

“Sono certa che servano provvedimenti seri – ha chiosato

l’assessore – ma il primo esempio deve arrivare dalla famiglia.

Ho proposto il Daspo per i genitori che chi si comportano male e

non danno il buon esempio, anche solo con intemperanze verbali

su tribune e palazzetti”.

Il mondo del calcio ha risposto con campioni di oggi e di ieri

che accompagneranno la squadra di ‘Palla in rete’ in questo tour

itinerante che si concludera’ il prossimo mese di maggio con la

consegna di quattro borse di studio a giovani medici psicologi e

verranno premiate le scuole partecipanti. Il format tocchera’

oltre che Milano anche Torino, Roma e Napoli.

“Il mondo dello sport purtroppo e’ terreno fertile per il

dilagare di episodi di bullismo e cyberbullismo – ha detto il

professor Luca Bernardo – la competizione e il desiderio di

primeggiare spesso portano a schernire chi non e’ dotato o ha

difetti fisici, amplificando con l’ausilio del web insulti,

violenza verbale e anche forme piu’ subdole di discriminazione

verso un compagno di squadra considerato diverso. Sono

situazioni che possono minare l’autostima fino ad indurre un

giovane atleta ad abbandonare la pratica sportiva”.

“Per questo – ha concluso – abbiamo deciso di trasferire un

insegnamento positivo ai ragazzi chiedendo aiuto e sostegno

proprio ai campioni del mondo del calcio perche’ ad un messaggio

di un idolo sportivo si presta piu’ attenzione”.