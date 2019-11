EDUCAZIONE. LE INIZIATIVE DI DOMANI NEL TRENTENNALE DELLA CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DI BAMBINI E RAGAZZI

Alle ore 11 l’assessora Galimberti in piazza del Cannone per i saluti al termine della storica marcia. Nel pomeriggio Granelli (14.30) e Galimberti (15.30) all’iniziativa Strade Scolastiche

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 novembre 2019 – Ricorre domani, mercoledì 20 novembre, il trentesimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989. La storica marcia organizzata dall’associazione ‘Il Razzismo è una brutta storia’, in collaborazione con il Comitato UNICEF di Milano, partirà alle ore 9.30 da piazza Santo Stefano e percorrerà via Larga, piazza Fontana, piazza Duomo, via Orefici, piazza Cordusio, via Broletto, va Cusani, largo Cairoli, via Luca Beltrami, per poi concludersi alle ore 11 circa in piazza del Cannone, dove sarà presente per salutare bambini e ragazzi l’assessora all’Educazione Laura Galimberti.

In giornata, l’assessora visiterà anche le Scuole dell’Infanzia di via Palermo, via Quadrio, via Pastrengo e Bastioni di Porta Venezia. Sono solo alcune delle settanta, tra Nidi e Infanzie del Comune di Milano, che hanno aderito all’iniziativa ‘Diritti in mostra’, organizzata dall’Assessorato all’Educazione per celebrare l’importante anniversario della Convenzione. Le educatrici hanno realizzato un percorso con i bambini che ha portato alla creazione di progetti che saranno esposti all’esterno (sulle cancellate o in giro per il quartiere) e all’interno delle singole strutture per sensibilizzare tutto il territorio.

Per promuovere in particolare i diritti dei bambini a muoversi in modo attivo e sostenibile e a vivere in un ambiente sicuro e non inquinato è nata anche l’iniziativa ‘Strade scolastiche’, organizzata da Massa marmocchi, Genitori Antismog e Fiab Milano Ciclobby in collaborazione con gli assessorati alla Mobilità e all’Educazione, la Polizia locale e tante associazioni di genitori, per regalare ai bambini di alcune scuole milanesi e alle loro famiglie un pomeriggio speciale, trasformando le strade davanti alle loro scuole in spazi gioco: domani pomeriggio saranno dunque chiusi al traffico il controviale di viale Molise (da piazzale Cuoco a via Monte Velino), via Colletta (da via Lattanzio a viale Umbria), via Moscati (dal controviale di corso Sempione a via Londonio), via Balilla (da via Gentilino a via Tabacchi), via Bergognone (lato scuola, da via Cola di Rienzo a piazza del Rosario), via Stoppani (da piazzale Lavater a via Zambeletti), via Sacco (da via Seprio a piazza Sicilia), dove sarà presente alle 14.30 l’assessore alla Mobilità Marco Granelli, e via Pisacane (da via Goldoni a piazza Fratelli Bandiera), dove sarà presente alle 15.30 l’assessora Galimberti.

In questi giorni si stanno insediando anche i consigli di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze: dopo i Municipi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, si insedierà domani il Consiglio di Municipio 1, alle ore 17.30 nella Sala del Consiglio comunale di Palazzo Marino, alla presenza dell’assessora all’Educazione, che a seguire (alle ore 18.45) parteciperà alla settima edizione di ‘Yes we can’ nell’aula Magna della Manzoni di via Deledda 11: l’incontro tra gli ex-studenti del CIA e gli attuali iscritti per raccontare percorsi di successo. Sempre il CIA si presenterà poi a tutti coloro che sono curiosi di approfondire i percorsi proposti il 22 novembre, dalle 10 alle 18 (l’assessore Galimberti parteciperà alle ore 16), durante la giornata “Terra! Scegli la tua rotta”: test, colloqui e laboratori per l’orientamento formativo, gratuiti e aperti a tutti, dai 12 ai 25 anni.

Infine, domani si terranno due incontri per operatori del settore e famiglie (ingresso libero fino a esaurimento posti):

– dalle 9 alle 13.30, presso la Chiesetta del Parco Trotter (via Giacosa 46): ‘Arte come Educazione. Il diritto alla Bellezza: un’utopia ragionevole’

– dalle 17, all’auditorium dell’IC Quintino Di Vona-Tito Speri (via Sacchini 34): ‘Legalità e uso corretto delle nuove tecnologie’.

ELENCO DELLE INIZIATIVE E DELLE PROPOSTE NEI SERVIZI ALL’INFANZIA 0/6 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI DEL 20 NOVEMBRE 2019 PROPOSTE UE44 SCUOLA DELL’INFANZIA FORZE ARMATE Settimana scorsa, il collegio ha realizzato un grande libro dei diritti da disporre nella giornata del 20 novembre all’ingresso nell’atrio della scuola dell’infanzia. SCUOLA DELL’INFANZIA CATERINA DA FORLI’ Nella settimana precedente il 20 novembre 2019, è stata proposta ai bambini la lettura dei libri “Io, io… e gli altri? I diritti e i doveri di tutti i bambini”, “Léon e i diritti dei bambini”, e l’ascolto delle canzoni del cd “Voglio un mondo diritto”. In seguito i bambini hanno realizzato un albero di carta di giornale e sulle foglie, realizzate con le impronte colorate delle loro mani, hanno scritto i Diritti scelti. SCUOLA DELL’INFANZIA BRANCA Il collegio della scuola dell’infanzia di via Branca aderisce alla giornata con l’affissione di uno striscione che riporta alcuni dei diritti dei bambini, in un percorso iconografico che vede le mani di tutti i bambini unirsi da ogni parte del mondo per chiedere di garantire l’applicazione della Convenzione dei Diritti a tutti i bambini. NIDO D’INFANZIA MAR JONIO Per la Giornata dei diritti dell’infanzia le educatrici del collegio inviteranno i genitori (divisi in due pomeriggi) per una piccola merenda con i loro bambini all’interno del servizio. Sarà proposta la lettura di alcuni estratti dal libro: “Si può” di Quarenghi Giusi – Alessandro Sanna. In quell’occasione, all’ingresso del servizio, saranno stampati e appesi alcuni fogli riportanti i diritti dei bambini. PROPOSTE UE 56 SCUOLA INFANZIA BETTI Ogni giorno nella scuola dell’infanzia Betti, dopo il “registro” i bambini scelgono un argomento di cui parlare o raccontano liberamente esperienze, emozioni, gioie e paure. Il tema è stato proposto dalle educatrici che hanno raccontato ai bambini che il 20 novembre si ricorda la giornata mondiale dei “Diritti dei bambini”, sottolineando l’importanza del loro rispetto. NIDO CECHOV Si è scelto di realizzare un cartellone a partire da due immagini: la prima rappresenta un mondo circondato da bambini che si tengono per mano, come simbolo di unità e di coesione culturale; la seconda ritrae un bambino al centro, circondato da un insieme di diritti fondamentali nella quotidianità di un bambino. Il cartellone nasce dal desiderio di far emergere l’importanza del bambino nella nostra società. Le impronte dei piedi raffigurano i passi del bambino nel nostro mondo i quali, accompagnati da noi adulti nel rispetto dei loro diritti, possono crescere con menti libere, autonome e creative. SCUOLA INFANZIA E SEZ. PRIMAVERA CILEA 52 La Scuola dell’Infanzia Cilea 52 insieme alla Sezione Primavera ha scelto di trattare l’articolo 24 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia che garantisce il diritto alla salute, prendendo in considerazione i rischi dovuti all’inquinamento. Questa scelta permetterà di realizzare la progettualità didattica dell’intera scuola – in attività di sezione/ laboratori – che quest’anno ha come titolo “il riciclo dei materiali e il rispetto dell’ambiente”. L’articolo 24 sul diritto alla salute verrà rappresentato con disegni e/o pensieri dei bambini che verranno esposti sulla cancellata della scuola. NIDO OJETTI In previsione della giornata dei Diritti dell’Infanzia è stato realizzato, insieme ad alcuni bambini della sezione dei grandi, un cartellone. Giocando al “girotondo” e tenendosi per mano, è stata scelta la rappresentazione di un cerchio di manine. Il pensiero che si vuole trasmettere è l’unione, la collaborazione e l’empatia tra e con i bambini di tutto il mondo.

SCUOLA DI VIA LAMPUGNANO Le educatrici hanno deciso di parlare con i bambini e di confrontarsi con loro. Il ritrovo sarà nel salone della scuola e, dopo aver chiesto loro il significato della parola “diritto” e aver ascoltato i loro interventi, ci si focalizzerà sull’importanza dei diritti. Inoltre, verrà sottolineato che il rispetto dei diritti determina la felicità, la salute e la sicurezza di ogni bambino. Seguirà la presentazione della Convenzione dei Diritti a tutti i bambini, accordo tra tanti paesi del mondo che si impegnano a far sì che questi diritti vengano rispettati. Successivamente, i bambini disegneranno alcuni diritti che verranno poi appesi nel salone per renderli visibili a tutti. PROPOSTE UE 27 SCUOLA INFANZIA MONTE POPERA Il 20 novembre, verrà realizzata un’opera d’arte condivisa: i bambini della scuola pittureranno grandi lenzuola bianche sul tema dei Diritti, che verranno poi esposte sui cancelli della scuola. NIDO-SCUOLA INFANZIA SAVINIO Si realizzeranno disegni e biglietti personalizzati dai bambini per allestire sia l’atrio comune di nido-infanzia, sia la Promenade (lunga via esterna alla scuola che attraversa il quartiere) cercando di lasciare un segno tangibile appendendo agli alberi i disegni e i biglietti dei bambini. SCUOLA INFANZIA SORDELLO All’interno del progetto sul libro verranno condivise letture tematiche sui diritti, che saranno poi rielaborate dai bambini attraverso linguaggi espressivi e la loro rilettura sarà esposta nell’atrio della scuola. PROPOSTE UE 5 SCUOLA D’INFANZIA DI VIA PALERMO La scuola aderirà all’iniziativa con elaborati grafico pittorici raffiguranti ritratti di bambini, in seguito i lavori saranno esposti all’esterno della scuola. SCUOLA D’INFANZIA PORTA VENEZIA La scuola aderirà all’iniziativa con elaborati grafico pittorici che faranno riferimento ad uno dei diritti dei bambini. In seguito i lavori saranno esposti all’esterno della scuola per garantire la loro visibilità a tutti. PROPOSTE UE 49 SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA ONTANI Ha in progetto un’iniziativa legata all’articolo 15 della Convenzione sui diritti dell’infanzia: “ogni bambino ha il diritto di incontrare altre persone, fare amicizia con loro, e fondare associazioni, a meno che ciò non danneggi i diritti degli altri”. La scuola, promuove da sempre l’inclusione e l’incontro come valore educativo. Per l’occasione della giornata del 20 novembre verrà spiegato ai bambini, con un linguaggio semplice e con l’ausilio di libri inerenti al tema, COS’É e PERCHÉ esiste la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza. ATTIVITÀ: ogni bambino riceverà un sasso piatto e di medie dimensioni sul quale verrà chiesto di disegnare il proprio viso. Tutti i sassolini decorati verranno messi in una grande cesta: il 20 novembre ogni bambino sceglierà un sasso ricevendone uno a caso come dono e gesto di gentilezza da parte di un amico. PROPOSTE UE 29 SCUOLA DELL’INFANZIA PEZZI La scuola è da anni orientata nel sensibilizzare i bambini verso la consapevolezza e l’acquisizione di “avere dei diritti”. In preparazione alla giornata del 20 novembre, nelle sezioni è stata letta la poesia “Invece il cento c’è “di Loris Malaguzzi che ha stimolato nei bambini la libera espressione delle loro opinioni. Successivamente l’argomento è stato rielaborato verbalmente in Circle time, dove i bambini hanno potuto condividere i loro pensieri e hanno scelto di realizzare un manifesto che rappresentasse cosa significhi per loro avere dei “diritti”.

Ogni singolo manifesto (uno per sezione) è stato assemblato in modo da crearne uno più grande che simboleggiasse un’unione di diritti. Il manifesto finale è stato esposto nell’atrio della scuola. Per dare maggiore risalto alla giornata dei Diritti dei Bambini si è coinvolto il quartiere, esponendo all’esterno dell’edificio scolastico lo stesso manifesto di dimensioni ridotte, composto dalla poesia di Malaguzzi e dagli elaborati grafici raffiguranti i bambini. PROPOSTE UE 57 SCUOLA DELL’INFANZIA CHIARELLI Le educatrici proporranno ai bambini di cinque anni riuniti in Circle time, un’indagine conoscitiva sul significato della parola “diritto” e da ciò che emergerà verrà ampliato e approfondito questo concetto. In seguito verrà letta la “Storia di Iqbal” in cui verrà affrontato il problema dei bambini sfruttati per la tessitura dei tappeti. Verrà infine proposta la canzone “La marcia dei diritti” alla quale seguirà la produzione di elaborati da parte dei bambini che verranno plastificati ed esposti sulla cancellata della scuola per sensibilizzare l’intero quartiere. SCUOLA INFANZIA BORSA I bambini della scuola hanno individuato come tema da trattare il “diritto dei bambini di vivere in un ambiente pulito” e con il materiale di recupero realizzeranno dei grandi bidoni da esporre davanti alla scuola per sensibilizzare la cittadinanza ad effettuare la raccolta differenziata. PROPOSTE UE 24 SCUOLA INFANZIA COLLETTA N49/51 Nella settimana precedente il 20 novembre, la scuola ha programmato un percorso a tema integrandolo con il Progetto Didattico della scuola. Le educatrici che si occupano del “progetto biblioteca” hanno letto ai bambini di tutta la scuola, in ogni sezione, il libro “Che cosa è un bambino” di Beatrice Alemagna. Successivamente i bambini sono stati invitati a riflettere sulla parola “diritto” ed è stata letta la “Poesia dei Diritti naturali dei bambini” di Zavalloni. I bambini potranno realizzare un segnalibro, che verrà plastificato. Il significato del segnalibro da portare a casa è duplice: sottolinea l’importanza della giornata dei Diritti e dà valore alla “nuova biblioteca”. PROPOSTE UE 37 SCUOLA INFANZIA SALERNO/BRUGNATELLI Ai bambini dell’ultimo anno verranno letti stralci del libro “I bambini nascono per essere felici, i diritti li fanno diventare grandi” di Vanna Cercenà e Gloria Francella, soffermandosi su alcuni di questi diritti. I bambini potranno trascrivere le loro riflessioni su un cartoncino, che sarà attaccato ad un palloncino di cartone. Tutti i palloncini verranno esposti lungo i corridoi della scuola. SCUOLA INFANZIA MEMMI E SEZIONE PRIMAVERA Per la giornata dei diritti verrà proiettato il filmato “L’isola degli smemorati”. Dopo la visione si raccoglieranno le riflessioni dei bambini ed ogni sezione deciderà il percorso didattico più opportuno da intraprendere. All’ingresso della scuola verrà posizionato un albero al quale saranno appesi i “diritti naturali dei bambini”. Le impronte delle mani dei bambini della Sezione Primavera, rivestiranno il tronco dell’albero rappresentando l’articolo del “diritto al gioco”. SCUOLA INFANZIA SAN COLOMBANO Ogni anno la scuola in occasione della giornata dei Diritti dei Bambini, propone racconti o filastrocche a tema, seguono discussioni in classe e realizzazioni di elaborati in cui ogni bambino sceglie un diritto. Quest’anno insieme alla Scuola Primaria e con la collaborazione della Polizia Locale, il ritrovo sarà con le famiglie al momento dell’uscita, all’ingresso della scuola. Verranno fatti volare dei palloncini con i pensieri dei bambini coinvolgendo così l’intero quartiere. NIDO MEMMI Verranno esposti nelle apposite bacheche alcuni “Diritti” scelti, facendo leva su gioco/identità/benessere, accompagnandoli con didascalie, immagini e con piccole e semplici realizzazioni dei bambini. I genitori saranno invitati ad inserire in bacheca i loro pensieri relativi all’argomento.





PROGETTI UE 10 PROGETTI UE 10 SCUOLA INFANZIA CESALPINO In occasione della Giornata internazionale dei diritti all’infanzia, la scuola ha deciso di leggere ai bambini di 5 anni un libro sui diritti dei bambini; a seguito della lettura della storia, i bambini effettueranno un disegno riportando graficamente l’esperienza vissuta e questi elaborati verranno esposti in un finto albero creato all’interno del salone della scuola in modo da rendere visibile il progetto alle famiglie. SCUOLA INFANZIA S. ERLEMBARDO In occasione della Giornata internazionale dei diritti all’infanzia, la scuola ha deciso di affrontare l’argomento con i bambini allestendo con loro gli spazi comuni della scuola. Si è scelto di affrontare i seguenti diritti:  art 7: diritto di avere un nome: senso di appartenenza alla scuola (IO CI SONO). Verrà creato un pannello all’ingresso del servizio con tutti i nomi dei bambini scritti da loro.  art 14: diritto di pensare quello che vuoi: momenti di conversazione in cui i bambini possono esprimere liberamente la loro opinione su cosa gli piace e cosa no; le loro verbalizzazioni verranno raccolte in due libri.  art 15: diritto di incontrare altre persone: i bambini in intersezione realizzeranno le loro sagome su cartoncino, le coloreranno e verranno appese nei locali della scuola.  art 24: hai il diritto di godere di buona salute: dopo aver conversato, scambiandosi esperienze di vissuto, si realizzerà un cartellone con materiale inerente la cura, che rimarrà esposto a scuola.  art 31: hai il diritto di gioco: dopo un’intervista sui giochi e le attività che più divertono e fanno piacere, i bambini realizzeranno un collage di ritagli, disegni e simboli dei giochi da loro scelti. Il giorno 20 novembre si uscirà dalla scuola e con i gessetti si realizzeranno dei disegni, condividendo così con il quartiere i colori della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia. PROGETTI UE62 SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA QUADRIO Nelle settimane precedenti alla giornata dei diritti, durante il momento del circle time, si è iniziato il progetto proponendo ai bambini una discussione sul significato di diritto, partendo dalla considerazione che il diritto nasce dai bisogni del bambino. E’ stato costruito insieme ai bambini un albero in cartone e carta da pacco e collocato all’ingresso della scuola, sul quale verranno attaccate, nel corso della settimana del 20 novembre, le sagome delle mani realizzate dei bambini di 4 e 5 anni. I bambini di 3 anni e della Primavera faranno la stampa delle loro mani su un lenzuolo, che verrà esposto all’esterno. Ogni bambino potrà scegliere il colore che più gli piace per colorare la mano. All’interno delle sagome delle mani verranno scritte le parole dei bambini emerse durante la discussione. Il 20 novembre, giornata dei diritti, le tre classi di infanzia e la sezione Primavera si riuniranno nel salone della scuola dove si canterà una canzone insieme e verrà letto un libro a tema: “Che cos’è un bambino” di Beatrice Alemagna. SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA TOCE Le educatrici della scuola Toce hanno pensato di introdurre il discorso e la discussione sui Diritti partendo da verbalizzazioni durante il circle time in classe, e proponendo inoltre dei momenti di lettura ben strutturati con libri adeguati e inerenti al tema. (La Tempesta, Lo Straniero, Edgard il maialino nero, Luigi primo re delle pecore, Lucertole verdi e rettangoli rossi, La regina delle rane, Cipì). Lavoreranno con letture specifiche in piccoli gruppi divisi per fasce d’età partendo da lunedì 18 novembre per arrivare a mercoledì 20 con una lettura più impegnativa (ma sempre adeguata all’età) per i bambini di 5 anni. Il gruppo dei bambini di 5 anni sarà suddiviso in due sottogruppi di circa 15 bambini, verrà letto il libro al primo gruppo per poi passare al secondo gruppo e nel frattempo le educatrici svolgeranno un piccolo laboratorio con i bambini. Non verrà portato a casa nessun prodotto ma ciò che scaturirà dal laboratorio sarà esposto all’ingresso della scuola. Anche nei due giorni antecedenti al 20 verranno proposte delle letture ai bambini di 3 anni e a quelli di 4 con integrato un laboratorio. Viene richiesta una partecipazione attiva anche da parte dei genitori e dei nonni. Troveranno sulla bacheca posta all’ingresso della scuola un grande albero ispirato a quello dell’Unicef costruito da educatrici e bambini sul quale ognuno potrà lasciare un messaggio o un pensiero. Per sensibilizzare il quartiere verranno esposte, ai giardinetti Munari e sulla ringhiera davanti alla scuola, alcuni articoli della Convenzione Onu e frasi o pensieri preparati dagli educatori. I bambini decoreranno ciò che verrà esposto usando la loro fantasia. SEZIONE PRIMAVERA DI VIA TOCE Per la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Sezione Primavera di via Toce ha

provato a introdurre il discorso sui diritti dei bambini durante il circle time del mattino. Solo pochi bambini della sezione verbalizzano bene, ma la tematica sarà, comunque, spiegata con parole comprensibili per questa fascia di età. La Sezione Primavera collaborerà in questo progetto con la Scuola dell’Infanzia, condividendo con loro la lettura per la fascia di età dei 3 anni e il successivo laboratorio. Seguendo sempre il progetto della Scuola dell’Infanzia, verrà richiesta la partecipazione attiva da parte delle famiglie, in quanto, sulla bacheca posta all’ingresso della scuola, verrà preparato dalle educatrici e dai bambini un grande albero, prendendo spunto dall’Unicef, nel quale ogni genitore o nonno potrà lasciare un messaggio o un pensiero sul tema. All’esterno della Sezione Primavera, nelle giornate del 18-19-20 novembre, verranno affissi dei cartelloni riportanti alcuni dei diritti dei bambini per sensibilizzare le famiglie. SCUOLA INFANZIA PASTRENGO Le educatrici svilupperanno la tematica sui Diritti partendo dalla frase “prestare attenzione a tutti i bambini quali portatori di storie uniche e irripetibili”. Si prenderà poi in considerazione il DIRITTO AL NOME: i nomi sono diversi, ma hanno tutti uguale importanza, in quanto racchiudono la storia del bambino come identità ed espressione di se stesso. Inoltre, tutti hanno diritto a esserci (io ci sono), essere chiamati, riconosciuti e riconoscere gli altri. Per far emergere questi pensieri, si è deciso di coinvolgere le famiglie di ciascuna sezione con la compilazione di un questionario, facendo indicare ai genitori il motivo per cui hanno scelto e quale fosse il significato del nome del proprio bambino, a quali culture e tradizioni rimandasse. Si è poi condiviso in sezione il risultato di questa ricerca, che è stata occasione di apertura e scoperta dell’altro. Quanto emerso dai questionari sarà condiviso il 18 novembre, con un allestimento nel corridoio del Diario di bordo e nell’atrio; la scuola non ha uno spazio visibile all’esterno. Verrà esposto un grosso cartellone con sopra scritto: “…erano voci di bimbe e bambini giunte da luoghi lontani e vicini; in ogni lingua volevano dire Su, ci dovete stare a sentire”. PROGETTI UE 47 SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITERBO 43 La Scuola intende promuovere una riflessione sui temi dell’uguaglianza, dell’integrazione e del contributo unico e originale di ciascuno. Gli educatori hanno deciso di raccontare e drammatizzare una storia, ispirandosi al libro “Dieci dita alle mani e dieci dita ai piedini” di Mem Fox e Helen Oxenbury. La scelta del testo è motivata dalla semplicità del linguaggio, dalla presenza di illustrazioni e dall’attenzione posta sulle coccole, che lo rende fruibile anche per i bambini della sezione Primavera. La riflessione dunque si concentrerà sull’idea che “siamo fatti tutti uguali” ma anche “unici e irripetibili” e che insieme possiamo fare grandi cose. Nei giorni precedenti il 13 novembre è stata fatta una prima lettura del libro nelle sezioni. Il 13 novembre si è svolta una rappresentazione teatrale eseguita dagli adulti, con accompagnamento musicale in salone. In un momento espressivo-creativo-pittorico, le bambine e bambini hanno rappresentato liberamente il tema della proposta didattica. In prossimità del 20 novembre, le rappresentazioni realizzate saranno esposte negli spazi interni e/o esterni della scuola, per “condividere con il mondo” questo pensiero e la testimonianza della scuola sui diritti dell’infanzia. Le attività saranno documentate, come di consueto, anche con la raccolta di foto e il racconto condiviso attraverso il diario di bordo. SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITERBO 7 A tutti bambini della scuola verrà proposta la visione di un filmato dell’Unicef. All’interno delle singole sezioni i bambini discuteranno e rielaboreranno quanto visto, in riferimento a quali siano per loro i diritti più significativi. Verrà poi realizzato un albero tridimensionale, che sarà allestito all’ingresso della scuola. I bambini di 5 anni attaccheranno i disegni sull’albero con l’indicazione del diritto emerso dalla loro verbalizzazione; i bambini di 3 e 4 anni coloreranno una propria sagoma di bambino, sul quale le educatrici riporteranno il diritto sul quale il bambino ha espresso il suo pensiero. Le sagome, colorate, verranno poi plastificate ed esposte sulla cancellata d’ingresso della scuola. PROGETTI UE 43 SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MASSAUA Si è deciso di argomentare due articoli: – art. 13: bambine e bambini hanno diritto di esprimersi liberamente.

– art. 31: gli Stati devono garantire ai bambini e alle bambine il diritto di giocare e riposarsi. Realizzazione ed esposizione di un lenzuolo dipinto con l’arcobaleno come soggetto principale che indichi la luce e lo splendore, e con disegni di bambini che giocano, dipingono, cantano rappresentando se stessi. Il manufatto verrà realizzato da tutti i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia di via Massaua con la supervisione delle educatrici in un grande laboratorio posto in salone. Durante la giornata di elaborazione i bambini e le bambine a turno dipingeranno e gli altri parteciperanno, nelle sezioni, alle attività pensate per questo giorno. Alla fine delle attività ci sarà la lettura di un libro con a tema i diritti dei bambini. Il grande lenzuolo verrà esposto il giorno 20 novembre. SCUOLA DELL’INFANZIA VIA A. VERGA Partendo dalla discussione su alcuni diritti, discussi con i bambini in previsione della giornata (Diritto al nome e all’identità, diritto alla casa e alla famiglia, diritto al cibo e alla nutrizione, diritto alla salute e all’igiene, diritto alla cura e all’accudimento, diritto al gioco, diritto ad andare a scuola, diritto all’ascolto) le educatrici hanno ideato alcune attività:  Realizzazione comune di un grande e simbolico albero dei diritti  Conversazioni guidate  Rappresentazioni grafico/pittoriche  Lettura di storie – Verbalizzazione Nel salone della scuola sarà realizzato un simbolico albero dei diritti a cui ciascun bambino appenderà un cuore colorato realizzato in classe. SCUOLA DELL’INFANZIA VIA SEPRIO Il collegio educativo ha deciso di raccontare i “diritti dei bambini” sotto forma di gioco, per rendere accattivante la spiegazione di concetti difficili per bambini di età 3/6. Il gioco proposto è il gioco dell’oca. Ogni sezione andrà in salone, dove il gioco è allestito su un pannello murale tramite disegni e brevi spiegazioni. La sezione viene così divisa in due gruppi e si inizia il gioco. Quando si arriva sulla casella designata si spiega il “DIRITTO scritto”, usando la verbalizzazione dei bambini come spunto di riflessione. NIDO D’INFANZIA VIA MASSAUA Il Diritto all’educazione da “0 a 3 anni”. Nell’articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU, 1948) viene affermato che l’educazione sia un diritto universalmente riconosciuto. Nonostante questa affermazione di principio, sarebbe interessante chiedersi da quale età all’essere umano è effettivamente riconosciuto il “Diritto all’Educazione”. Quando si parla di educazione obbligatoria nelle fasi elementari l’interpretazione più comune è che il diritto all’istruzione abbia inizio a 6 anni. Tutto ciò che viene prima è come se fosse “una concessione”, qualcosa che viene offerto senza essere necessariamente basato sul riconoscimento di un diritto fondamentale dell’essere umano. Questa fase educativa “da 0 a 3 anni “è molto importante, ma molto più riconosciuta come identità del servizio per le famiglie, anziché la funzione di opportunità educativa fondamentale per bambine e bambini. Loris Malaguzzi scriveva: “la scuola del bambino può iniziare quando non è più soggetto ai compiti di cura e sostituzione delle madri, delle donne e delle famiglie……” PROGETTI UE 35 SCUOLA INFANZIA SAVONA E SEZIONE PRIMAVERA Da anni, è consuetudine far coincidere la conclusione del periodo dedicato agli ambientamenti con la “Festa dell’Accoglienza” che richiama la giornata dei Diritti dei bambini del 20 di novembre. Durante la festa i nuovi arrivati vengono presentati ufficialmente a tutta la comunità-scuola. Ogni sezione porta in condivisione nel grande gruppo un oggetto creato dai bambini e che li rappresenta come gruppo-classe. In questa occasione ai bambini viene raccontato che quella è una giornata speciale e tutti insieme si festeggia l’appartenenza ad una scuola, ad un gruppo-classe e la possibilità di vivere e condividere esperienze quali il gioco e lo stare insieme. Questa giornata lascia traccia e memoria attraverso fotografie ed elaborati dei bambini negli spazi adibiti alla documentazione della scuola. SCUOLA INFANZIA BERGOGNONE Nella settimana del 20 novembre la scuola organizza per i bambini momenti di sezione e/o comunitari partendo dalla scelta di un diritto per ogni classe, attraverso letture, drammatizzazioni, canti o filastrocche. Viene valorizzato il senso di appartenenza, il valore del gioco, della condivisione e del far parte di una comunità dove ognuno è unico e speciale. Tutte le esperienze vengono documentate e appese sui rami delle sagome di legno di due grandi alberi che si trovano sui piani della scuola. NIDO BERGOGNONE E NIDO ARGELATI Nei nidi la giornata del 20 novembre verrà celebrata esponendo fotografie relative a momenti quotidiani dei piccoli, accompagnate da alcuni pensieri sul significato di questo giorno per sottolineare, alle famiglie e agli adulti che frequentano il servizio, che i bambini sono soggetti portatori di DIRITTI. PROGETTI UE 45 SCUOLA INFANZIA DON GNOCCHI Verrà proposta ai bambini la lettura del libro “Cos’è un bambino” di B. Alemagna. Seguirà una riflessione/discussione di gruppo sui contenuti del libro, la raccolta delle frasi e delle verbalizzazioni scritte dei bambini ed attività grafico-pittoriche con materiale vario che daranno vita all’albero dei diritti. SEZIONE PRIMAVERA PARAVIA E NIDO STRATICO La sezione Primavera della scuola di via Paravia 3 e il nido Stratico stanno collaborando alla realizzazione di un percorso fotografico che illustra le esperienze e le emozioni vissute insieme nei laboratori proposti dalle educatrici di entrambi i servizi. Le esperienze proposte a gruppi di 10 bambini ciascuno (5 della sez. Primavera e 5 grandi del nido Stratico) sono: -6/7 novembre negli spazi della manipolazione della sezione Primavera: partendo dalla lettura del libro “I colori” di Tullet, i bambini sperimentano la pittura in verticale e in orizzontale utilizzando le mani. -12/13 novembre negli spazi del nido Stratico: partendo dalla lettura animata del libro “I colori delle emozioni” di Anna Llenas, i bambini sperimentano l’esperienza di strappare la carta velina, per poi incollarla su grandi fogli. -18/19 novembre negli spazi del salone: riprendendo il libro “I colori” di Tullet, ai bambini viene proposta la” pittura d’autore” e, imitando Pollock, la tecnica della “action painting” dei colori. La mostra fotografica, accompagnata da una poesia tradotta in 4 lingue, è rivolta alle famiglie per interrogarsi sui Diritti dell’infanzia. PROGETTI UE 26 SCUOLA INFANZIA OSIMO Il Collegio, attraverso conversazioni, letture di storie, canzoni e rappresentazioni grafiche vuole coinvolgere e sensibilizzare i bambini, dando loro modo di poter così apportare il loro piccolo contributo. Questo avverrà attraverso la creazione di alcune sagome in cartone attraverso cui, raffigurando loro stessi, rappresenteranno i bambini di tutto il mondo che si tengono per mano e fanno un girotondo. Le sagome saranno posizionate in una grande aiuola all’esterno della scuola, vicino ad un albero. Sul tronco saranno disegnati degli occhi che simboleggiano ”l’adulto” che costantemente vigila sul bambino e gli garantisce cura, ascolto e inclusione. Inoltre, lungo tutto il percorso di via Osimo saranno affissi dei cartelli riportanti alcuni dei quarantadue articoli approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I bambini in questa settimana potranno comprendere il valore dell’importanza di essere una persona, anche se piccola, ma con dei diritti che nessuno può violare. SCUOLA DELL’INFANZIA MARTINENGO Le educatrici della scuola dell’Infanzia Martinengo proporranno ai bambini l’ascolto di una storia a tema scelta tra i seguenti titoli:  “Dov’è la stella marina”di Barroux ;  “I bambini nascono per essere felici” di Vanna Cercena;  “L’Isola degli smemorati” di Bianca Pitzorno;  “Il pentolino di Antonino” di Isabelle Carrier. Alla lettura seguiranno momenti di riflessione e condivisione dei contenuti; inoltre verrà proposta una rielaborazione attraverso diversi linguaggi espressivi. Gli elaborati dei bambini verranno esposti all’interno della struttura. Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno un gruppo di bambini effettuerà una “Marcia dei diritti” in quartiere.

SCUOLA DELL’INFANZIA BARABINO Le educatrici del gruppo dei bambini di 5 anni racconteranno e spiegheranno ai bambini cos’è un diritto. Attraverso il dialogo, la narrazione di storie, canzoni e filastrocche, i bambini verranno a conoscenza di alcuni diritti dell’infanzia. Verbalizzeranno e disegneranno quelli che sono per loro i più conosciuti e/o significativi e con questi elaborati costruiranno delle bandierine. Per rendere questa giornata speciale per loro e per sensibilizzare gli abitanti della zona, nella mattina del 20 novembre usciranno per una passeggiata in quartiere e i bambini distribuiranno le loro bandierine ai passanti e nei negozi. All’interno della scuola verrà esposta una documentazione multimediale e cartacea di tale esperienza per lasciarne traccia alle famiglie. PROGETTI UE 2 SCUOLA INFANZIA RUFFINI Le educatrici nel quotidiano prendono spunto da vari elementi (storie, racconti, vissuti) per condividere con i bambini l’importanza della messa in atto dei diritti. L’osservazione attenta, dei bambini frequentanti la scuola, ha portato a focalizzarsi sul diritto al gioco, sancito dell’articolo 31: “…il gioco è fondamentale per lo sviluppo del bambino, giocando il piccolo impara come funziona il mondo, a relazionarsi con gli altri, a usare l’ingegno e a impegnarsi per risolvere piccoli problemi…” Il giorno 18 novembre viene data l’opportunità ad ogni bambino di portare da casa un gioco che sarà condiviso con i propri compagni. I momenti di gioco verranno fotografati e le fotografie, insieme a elaborazioni grafiche, verranno plastificate ed esposte all’esterno della scuola per rendere visibile alla cittadinanza il nostro percorso. SCUOLA INFANZIA S.ORSOLA La scuola dell’infanzia sant’Orsola per sostenere questa giornata, darà vita a un progetto insieme ai bambini. La finalità di questa scelta riguarda il rispetto e la valorizzazione dell’identità di ciascuno, la propria unicità, la differenza nel proprio tempo di sviluppo e di crescita. Gli adulti devono sostenere i bambini nelle scelte di vita individuale e sociale, affinché siano sempre allineate con gli ideali di pace, dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà. L’obiettivo generale è dunque rendere il bambino consapevole dei diritti dell’infanzia attraverso le azioni di vita quotidiana (cooperazione, convivenza e rispetto di ognuno, in base ai tempi e alle competenze). Le attività proposte durante la settimana dal 13 novembre al 20 novembre sono: • lettura dei diritti • dialogo guidato in circle time • raccolta dei pensieri • rielaborazione grafico-espressiva Nella data del 20/11/2019 verrà esposto il processo all’esterno della scuola e reso visibile alla cittadinanza. SCUOLA DELL’INFANZIA SPIGA Nel salone della scuola sarà realizzato un simbolico albero dei diritti a cui ciascun bambino appenderà un cuore colorato realizzato in classe. NIDO S.ORSOLA Le educatrici del nido sant’Orsola hanno pensato di proporre al gruppo di bambini medio-grandi un laboratorio pomeridiano, con una merenda condivisa, sul tema del “Diritto alla CURA”. La finalità, infatti, è un momento di riflessione con le famiglie, non solo sulla dichiarazione universale dei diritti del bambino, ma anche sul concetto di benessere e di cura. Il team educativo ha deciso di proporre alle famiglie un pomeriggio al nido, durante il quale verranno decorate le sacchette personali della nanna. L’idea è quella di associare il concetto di diritto alla cura al bisogno primario del riposo, un momento delicato legato all’affettività familiare. “Costruendo” insieme a un adulto la sacchetta che contiene le proprie copertine, il bambino potrà vivere l’ambiente del nido come un prolungamento del proprio ambiente familiare. Nel pomeriggio del 20 novembre 2019 i genitori saranno quindi accolti nel servizio e, insieme ai bambini, decoreranno le sacchette di tela bianca con i colori per stoffa. I bambini insieme ai genitori sceglieranno liberamente colori e tipo di decoro. In un secondo momento verrà proposta la merenda, a cui parteciperanno adulti e bambini. PROGETTI UE 39 SCUOLA DELL’INFANZIA LORENTEGGIO Le educatrici faranno coincidere l’inaugurazione del prestito libri della biblioteca di scuola con la giornata “dei Diritti dei bambini”. Partendo dal vissuto del bambino e dalle esperienze scolastiche di questi mesi, introdurranno l’argomento della carta dei Diritti. Le attività che seguiranno saranno documentate con gli elaborati dei bambini che il 20 novembre porteranno nel quartiere sotto forma di cartelli.

SCUOLA DELL’INFANZIA ANEMONI Le educatrici proporranno delle attività legate alla filastrocca: “Per incanto giocando ci sarà un girotondo di tutti i bambini del mondo”

INFANZIA TOSTOJ E SEZIONE PRIMAVERA TOLSTOJ Le educatrici leggeranno un libro ai bambini che si intitola ” L’isola degli smemorati”. In base ai loro interessi dei bambini verranno svolte delle attività inerenti la storia.

NIDO RONDONI I bambini manipoleranno il colore su un cartellone e le educatrici affiggeranno alcuni diritti dei bambini. Verrà poi esposto nella bacheca dei genitori. PROGETTI UE 36 SCUOLA DELL’INFANZIA DE NICOLA Partendo dalla lettura del libro “Che cos’è un bambino” le educatrici raccoglieranno le impressioni e suggestioni dei bambini e la loro fantasia e le loro idee daranno l’avvio alla realizzazione di elaborati grafico/pittorici che li porteranno a interiorizzare, ognuno secondo la propria sensibilità, il significato di cosa rappresenti un diritto in un’ottica di tipo ludico. Il percorso si concluderà nella giornata del 20 novembre con l’allestimento di una festa nel salone della scuola che farà convogliare tutte le proposte scaturite dai bambini. Verrà utilizzato un pannello all’ingresso della scuola dove verranno raccontate le esperienze realizzate. SCUOLA DELL’INFANZIA WATT Le educatrici leggeranno la poesia “Diritti dei bambini” di Giuseppe Bardi. Una copia poi verrà consegnata a ogni bambino per poterla condividere in famiglia. SCUOLA INFANZIA LOPE DE VEGA Le educatrici proporranno la canzone “La marcia dei diritti dei bambini” per sensibilizzare i bambini e gli adulti della scuola e del quartiere sull’importanza della giornata mondiale dei Diritti. Per renderla speciale verranno appesi, sulla cancellata all’entrata della scuola, gli elaborati dei bambini, realizzati dopo l’ascolto della canzone e a seguito delle riflessioni scaturite dal contenuto del testo. “…mettere al centro il bambino/a…significa metterlo al centro di un pensiero che lo vede portatore di diritti, nel rispetto della sua libertà, per fare in modo che possa scegliere, senza doversi uniformare a modelli educativi e culturali preconfezionati; significa prima di tutto soddisfare i suoi bisogni primari di benessere e sicurezza.. Così facendo lo aiuteremo nella sua crescita…” PROGETTI UE 28 SCUOLA DELL’INFANZIA UCELLI DI NEMI Ogni classe affronterà il tema con la lettura del libro “Molly e i diritti dei bambini”. In seguito si svolgeranno le seguenti attività: • Discussione sul libro • Verbalizzazione e drammatizzazione della storia • Realizzazione di un elaborato: striscione da esporre all’esterno della scuola visibile al quartiere • Per i remigini verrà organizzata un’uscita alla scuola primaria del territorio per visitare una mostra a tema. SCUOLA DELL’INFANZIA UNGHERIA Le educatrici hanno pensato di proporre la ricorrenza in ogni sezione e, ascoltando quanto emerso dai Circle time, di

elaborare con i bambini una attività sul tema. La sezione Gocce ha scelto di realizzare su un cartellone un albero (che è il simbolo della vita) con un tronco e delle radici, e al posto delle foglie le manine come le mani di tutti i bambini del mondo. L’educatrice ha trascritto accanto all’albero i pensieri dei bambini. Nella sezione Sole Rosso le educatrici hanno disegnato un planisfero; i bambini hanno lasciato all’esterno l’impronta della loro mano. I pensieri dei bambini vengono scritti su dei palloncini e attaccati sul cartellone insieme alle impronte delle loro mani. I bambini della sezione Arcobaleno hanno condiviso i loro pensieri, realizzando un cartellone e una coccarda, colorata da loro, cui è stato attaccato un cartoncino che richiama i diritti dei bambini e che indosseranno il 20 novembre all’uscita da scuola. Dopo la lettura della poesia “Tanti diritti” di Roberto Piumini, i bambini appendono i loro cartelloni. SCUOLA DELL’INFANZIA MELERI Le educatrici hanno pensato ad attività strutturate su tre tappe. Nella settimana dal 4 all’8 novembre, le educatrici di intersezione avvieranno con i bambini una conversazione con domande mirate, per far emergere la concezione dei bambini su che cos’è un diritto. In seguito, sulla base delle risposte ricevute, le educatrici moduleranno l’introduzione della “Dichiarazione dei diritti dei bambini e delle bambine”. Seguirà la lettura del libro “Molly e i diritti dei bambini” di Grazia Mauri. I bambini rappresenteranno quanto vissuto e decideranno come presentare ai compagni di 4 e 3 anni ciò che hanno compreso sui diritti. Dall’11 al 20 novembre, i “grandi” condivideranno la loro esperienza con i compagni più piccoli. Ci sarà una lettura a piccoli gruppi per i 3 e 4 anni del libro “Molly e i diritti dei bambini” e loro rappresentazione grafica. Si preparerà quindi uno striscione comune con frasi e con le impronte delle mani di tutti i bambini, che verrà poi esposto sul cancello della scuola. Ogni bambino realizzerà anche una bandierina personale. Si organizzerà quindi una camminata per le vie del quartiere; ogni bambino porterà la propria bandierina. Il tema dei diritti dei bambini sarà ripreso anche durante la visita di Babbo Natale e la festa di Natale (realizzazione di una pergamena da donare ai genitori con scritti i diritti dei bambini). PROGETTI UE 22 SCUOLA INFANZIA ANFOSSI Il collegio ha deciso di proporre ai bambini l’ascolto della lettura del libro “I bambini nascono per essere felici”. La storia narrata verrà rielaborata attraverso laboratori per la creazione di disegni che abbelliranno l’atrio della scuola nella giornata dei diritti dei bambini. SCUOLA INFANZIA BEZZECCA Le educatrici della sezione dei Bianchi ha pensato di realizzare, con la partecipazione delle famiglie, un’installazione che dia vita ad un “paese” in cui i bambini sono i veri protagonisti, dove venga riconosciuto loro il diritto di essere tali. L’idea parte dalla lettura della storia “Alice nel paese dei diritti dei bambini”, che narra le avventure di una bambina che parte alla scoperta di un paese meraviglioso dei diritti. Gli obiettivi sono: – Progettare e condividere per creare un angolo comune a tutti – Generare nei bambini un nuovo sguardo verso la realtà perché siano capaci di vivere e rappresentare esperienze di fraternità e amore. – Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere Si svolgeranno le seguenti attività: – Conversazioni libere e guidate – Rappresentazioni grafico pittoriche e plastiche – Lettura di storie – Verbalizzazioni della storia ascoltata – Drammatizzazione Le educatrici delle sezioni Verde, Azzurra, Blu, partendo dalla riflessione “Se sfioriamo la mano di un bambino sentiamo l’energia positiva del mondo” hanno pensato a un percorso atto a promuovere diritti e anche doveri dei bambini, che saranno adulti e cittadini responsabili del domani. Si è quindi immaginato un “viaggio intorno al mondo” con fiabe e storie per bambini e per bambini “extra terrestri”. Gli elaborati dei bambini verranno esposti in mostra sia nella cancellata esterna, sia nell’atrio della scuola