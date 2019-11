GoDaddy Gold Sponsor di WordCamp Milano 2019

Al via il 22 e 23 novembre l’evento dedicato a WordPress

Milano, 19 novembre 2019 – Milano si sta preparando ad ospitare una nuova tappa del WordCamp, il tour di eventi mondiale dedicato a WordPress, il CMS più utilizzato al mondo. GoDaddy sarà uno dei Gold Sponsor dell’evento che si terrà il 22 novembre presso il Talent Garden Milano – Merano e il 23 novembre all’interno dell’Università degli Studi Milano-Bicocca.

Questo evento sarà interamente dedicato alla piattaforma open source e ai suoi utilizzatori (sviluppatori, blogger, designer o semplicemente curiosi e appassionati di tecnologia) che vogliono condividere le proprie esperienze e contribuire alla crescita di WordPress.

Per l’occasione GoDaddy ha preparato un divertente contest dedicato a tutti i partecipanti della giornata di sabato 23: una caccia al tesoro con indovinelli e indizi con in palio una fantastica Nintendo Mini SNES.

Il WordCamp di Milano si svolgerà in due giornate. Quella di venerdì 22 novembre sarà dedicata al Contributor Day e si terrà presso il Talent Garden Milano – Merano dalle ore 8.30 alle 17.30. Verranno organizzati dei gruppi di lavoro aperti per condividere esperienze e contribuire all’aggiornamento e al miglioramento di WordPress.

Sabato 23 novembre l’evento si sposterà presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca, edificio 6, in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, dove si potrà assistere ad una serie di talk e interventi che inizieranno dalle ore 9.30 e si concluderanno alle 18.15. Verranno trattati tanti temi diversi, tutti inerenti al mondo digitali, così da restare aggiornati e acquisire nuove conoscenze ad esempio sul mondo degli e-commerce, dell’UX design e dell’accessibilità.

WordPress è una piattaforma altamente flessibile e personalizzabile, perfetta per chi vuole realizzare un progetto sul web. Oggi inoltre GoDaddy ha realizzato un nuovo sistema super semplificato per installare WordPress in pochi click, riducendo gli step necessari del 70% rispetto ai concorrenti e facilitando l’accesso ad oltre 10.000 temi e 50.000 plugin. Al contempo è stata semplificata anche l’integrazione con WooCommerce, uno dei motori e-commerce più utilizzati disponibile per WordPress: con il pacchetto Hosting WordPress Ecommerce di GoDaddy si può completare il setup di un e-store con un solo rapido passaggio, accedendo gratuitamente alle migliori estensioni Premium di WooCommerce.

La prima versione di WordPress è stata pubblicata il 27 maggio 2003 dai fondatori Matt Mullenweg e Mike Little e da quel giorno sono seguite tanti aggiornamenti che hanno migliorato costantemente il CMS. Una curiosità è proprio il nome delle varie versioni, tutte dedicate a musicisti jazz, dalla 1.0 dedicata a Miles Davis, all’attuale 5.2 intitolata al bassista Jaco Pastorius, passando per altri nomi noti come John Coltrane o Ella Fitzgerald.

Per scoprire tutti i dettagli su questo evento e seguire tutti gli aggiornamenti della giornata è possibile consultare il blog di GoDaddy https://it.godaddy.com/blog/wordcamp-milano-2019-godaddy/.

L. M.