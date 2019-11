MILANO. QUARTIERE SALOMONE, BOLOGNINI: DA REGIONE 6,6 MILIONI SU UN TOTALE DI 7,5 MILIONI, INTERVENTI ATTESI DA TEMPO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 novembre 2019 – L’assessore regionale alle Politiche

sociali, abitative e disabilita’ Stefano Bolognini ha illustrato

oggi, a Palazzo Marino, in Commissione congiunta ‘Case e Opere

pubbliche’ del Comune di Milano gli interventi previsti per la

zona di via Salomone nell’edificio collocato nella zona sud-est

di Milano, appunto tra via Salomone e via Zama.

L’intervento e’ finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dei

‘Piani di manutenzione straordinaria del patrimonio’ delle Aler,

per un importo complessivo di 7.544.882 di cui 6.608.213 da

Regione Lombardia e 936.669 di fondi Aler.

“Opere – ha spiegato l’assessore – che il quartiere aspettava

da tempo. Sono previste la manutenzione delle facciate, il

ripristino delle coperture nelle parti ammalorate, il

risanamento e coibentazione del piano pilotis, la rimozione

manufatti contenenti amianto, sostituzione di 17 impianti

ascensore, il rifacimento degli impianti elettrici delle parti

comuni; inoltre, saranno eseguiti interventi per la messa a

norma degli impianti a gas in 140 alloggi monolocali, rimozione

scaldabagni a gas negli alloggi e predisposizione di linea

dedicata per l’alimentazione del boiler elettrico e fornitura e

posa di boiler elettrico”.

LO STATO DI AVANZAMENTO – Chiusa la procedura di appalto e

individuata a fine settembre l’impresa per l’esecuzione dei

lavori di manutenzione straordinaria, l’11 novembre scorso e’

stato siglato il verbale di consegna parziale dei lavori,

propedeutico all’avvio delle opere di cantieramento. L’impresa

sta ultimando la presentazione di tutta la documentazione

finalizzata a garantire gli obblighi legati alla sicurezza per

dare avvio al montaggio del ponteggio. Il termine dei lavori e’

previsto entro l’anno 2020.

ALTRI INTERVENTI – Altri interventi cui e’ stata data rilevanza,

in specifici incontri cui hanno partecipato rappresentanti del

Municipio 4, del Comune di Milano e del Comitato inquilini,

riguardano l’impianto idrico, gli impianti citofonici, i locali

pattumiera e la delimitazione degli spazi condominiali per

impedire l’accesso e la sosta non autorizzata alle roulotte.

Aler Milano ha escluso la presenza di amianto nell’edificio.

RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI – Particolare attenzione e’ stata posta

alla necessita’ di intervenire sugli alloggi sfitti, per

garantirne l’assegnazione ed evitare occupazioni abusive.

Nell’ultimo triennio sono stati ultimati complessivamente 25

alloggi con i finanziamenti di Regione Lombardia. “Da una parte

– ha sottolineato Bolognini – diamo risposte ai bisogni

abitativi milanesi e dall’altra recuperiamo alloggi sfitti che

diventano oggetti di reato predatori. Questo ha permesso a noi e

al Comune di ridurre per la prima volta quest’anno, dal 2012 il

numero delle occupazioni abusive. Un risultato che ci conforta,

anche se la strada e’ ancora lunga, ma e’ quella giusta”.

IL LABORATORIO SOCIALE ‘PRO-SALOMONE’ – “Importante e’ il tema

del laboratorio sociale, in collaborazione con il Municipio – ha

detto Bolognini -. Quando c’e’ un modello collettivo di

partenariato e’ piu’ facile affrontare le problematiche presenti

nei quartieri. Una ulteriore linea di intervento prevede lo

stanziamento di 200 mila euro per la morosita’ incolpevole”.

Il progetto ‘Pro-Salomone’, la cui conclusione e’ prevista per

giugno 2020, continua le azioni di ‘coesione sociale’ gia’

intrapresi dal 2013 da parte di soggetti che oggi costituiscono

il partenariato. Capofila Aler Milano, con un partenariato

composto da La Strada Societa’ Cooperativa Sociale, Parrocchia

San Galdino, CeAS Centro Ambrosiano di Solidarieta’ Onlus,

Associazione La Nostra Comunita’ e Galdus Societa’ Cooperativa

Sociale.

Il progetto si articola nella alla promozione di laboratori

sociali per lo sviluppo di modelli innovativi sociali e

abitativi e per il superamento della situazione di difficolta’

economica temporanea attraverso l’attivazione di percorsi e

servizi alla formazione e al lavoro. Obiettivo, raggiungere

l’intera popolazione residente, pari a circa 500 persone, di cui

100 in situazione di fragilita’ socio-economica conclamata.