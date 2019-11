Bergamo, assessori Magoni e Rizzoli in visita alle scuole del territorio

(mi-Lorenteggio.com) Bergamo, 20 novembre 201 9 -Visita istituzionale in terra bergamasca per gli assessori regionali Lara Magoni (Turismo, Marketing Territoriale e Moda) e Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro). Accompagnate da Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, hanno fatta tappa ad una serie di eccellenze in ambito formativo della provincia, riconosciute a livello nazionale. Primo appuntamento all’Istituto I.T.I.S. ‘Pietro Paleocapa’ di Bergamo; successivamente, trasferimento a San Pellegrino, per incontrare studenti e corpo docente dell’Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Turistici I.P.S.S.A.R. Infine, chiusura di nuovo nel capoluogo, con la visita alla Scuola di Ottica e Optometria del Centro Studi ‘Leonardo da Vinci’.

L’assessore Magoni ha esordito lanciando un messaggio agli studenti degli istituti visitati: “Voi giovani, ragazze e ragazzi, siete gli ambasciatori del futuro. Dovete impegnarvi a fondo per preparavi alle sfide che la vita vi porrà di fronte, ve lo dice una donna che da sportiva e campionessa olimpica, tante volte è caduta ma ha sempre avuto la forza di rialzarsi. C’è un mondo che vi sta aspettando, conquistatelo grazie alla preparazione e alla formazione che proprio in questi anni state acquisendo nelle scuole lombarde”.

“Regione Lombardia e in particolare il mio assessorato – ha commentato l’assessore Rizzoli – sostengono con convinzione un’ampia diffusione sul nostro territorio di tutti i percorsi tecnici e professionali, da cui provengono tante delle eccellenze del nostro territorio. Per un’area altamente industrializzata quale è quella di Bergamo le professionalità formate in questi istituti rappresentano un bene indispensabile”

La visita agli istituti scolastici è stata l’occasione per presentare in anteprima ai ragazzi e agli insegnanti il nuovo video voluto da Regione Lombardia per invitare i giovani ad intraprendere percorsi formativi nel settore della moda, come ha spiegato Lara Magoni: “Nei prossimi anni ci saranno ben 45.000 posizioni vacanti nel fashion e nel design. Si tratta di ambiti strategici per l’economia non solo della Lombardia ma di tutta Italia e sono convinta che il genio e la creatività dei nostri giovani possano davvero giovare al comparto. Per questo come Regione Lombardia vogliamo lanciare un messaggio chiaro: ragazzi, scegliete la moda per il vostro avvenire, nella nostra regione ci sono davvero tante scuole qualificate che potranno prepararvi per trovare un’occupazione in settori diversi, dal tessile al design, dal calzaturiero alla pelletteria. Professioni che rappresentano un investimento sicuro per il futuro”.

Tra le professioni dal sicuro avvenire, anche quelle legate al mondo del turismo, come ha ricordato l’assessore Magoni a San Pellegrino: “Regione Lombardia crede fermamente nella forza dei mestieri del turismo. Solo una formazione mirata all’accoglienza, abbinata alla competenza e alla professionalità, potranno far crescere ulteriormente i nostri territori, rendendoli sempre più attrattivi”.

“Sono orgogliosa che anche le scuole del sistema statale – ha concluso Rizzoli – collaborino con Regione Lombardia. In particolare mi riferisco alla partecipazione dell’Itis Paleocapa alla Fondazione ITS ‘Nuove tecnologie per la vita’ e all’IPSAR di San Pellegrino Terme per la realizzazione di un corso IFTS finanziato da Regione con 110.00 euro”.