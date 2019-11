Corsico. 23enne ferito con arma da taglio su pullman STAV – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 20 novembre 2019 – Intorno alle ore 22.00 di questa sera, su un pullman di linea 553, che viaggiava in direzione Abbiategrasso / Rosate, lungo la via Vigevanese, tra la via Resistenza e il benzinaio Agip, in un tratto isolato, un ragazzo di 24 anni è stato ferito con un’arma da taglio ad una gamba.

Immediato l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Corsico, che con alcune pattuglie si sono diretti immediatamente verso il mezzo, mentre un’ambulanza della Corsico Soccorso, ha trasportato il giovane in codice verde in ospedale, dopo averlo medicato.

In corso le indagini per capire quanto sia effettivamente avvenuto e per risalire all’autore del gesto, che ha ferito il 24enne, seduto nei sedili posteriori, e per quale motivo lo abbia fatto.