LOMBARDIA, VALORIZZAZIONE MUSEI AZIENDALI: FINANZIATI 23 PROGETTI CON OLTRE 280.000 EURO

MATTINZOLI: OBIETTIVI RAGGIUNTI, ALTRA SFIDA VINTA

GALLI: CULTURA D’IMPRESA ESSENZA DELL’IDENTITA’ LOMBARDA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 novembre 2019 – Sono 23, su un totale di 29 richieste

pervenute, i progetti ammessi per la valorizzazione dei musei e

degli archivi storici delle aziende, per un totale di 282 mila

euro a fronte di uno stanziamento di 320 mila euro. Questo il

risultato del bando nato dalla delibera della Giunta regionale

su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro

Mattinzoli, di concerto con l’assessore all’Autonomia e Cultura

Stefano Bruno Galli.

MATTINZOLI: OBIETTIVI RAGGIUNTI – “Questi risultati – ha

spiegato Mattinzoli – dimostrano il raggiungimento dei nostri

obiettivi nelle attivita’ per far prendere consapevolezza del

valore storico delle Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) che si

distinguono per la capacita’, il successo e l’originalita’ nel

trovare soluzioni e nuovi paradigmi in un’economia che cambia”.

“Gli obiettivi – ha aggiunto – sono valorizzare le storie

imprenditoriali di valore e le buone pratiche che hanno

consentito una lunga attivita’ ed esperienza imprenditoriale sul

territorio. Inoltre, intendiamo sviluppare la cultura di impresa

per favorirne la diffusione. Verranno promossi il saper fare

lombardo e la sua storia, le testimonianze dell’evoluzione

socio-culturale e i progressi che i processi produttivi hanno

conosciuto in ambito tecnologico e scientifico nel corso del

tempo. Sara’ incrementata la fruizione degli archivi storici,

collezioni e musei aziendali per renderli accessibili agli

studiosi e al pubblico”.

“Il progetto – ha concluso Mattinzoli – vede anche la fattiva

collaborazione di Unioncamere Lombardia: siamo infatti convinti

che insieme si possano affrontare tutte le sfide.”

GALLI: COSI’ SI ESPRIME IL LOMBARDISMO – “Sono particolarmente

soddisfatto dei risultati di questo bando – ha affermato

l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno

Galli – perche’ molte realta’ museali e d’archivio, attente alla

sostenibilita’, riceveranno un contributo concreto che e’, al

tempo stesso, un riconoscimento al valore primario delle

attivita’ che svolgono. La cultura d’impresa e’ infatti l’essenza

dell’identita’ lombarda. Identita’ che si esprime nel lombardismo:

spirito di abnegazione, dedizione al lavoro, senso del rischio

individuale, attaccamento alla comunita’ volontaria territoriale,

propensione all’innovazione e sano pragmatismo”.

“Il ruolo dei musei d’impresa e’ dunque fondamentale – ha

concluso – perche’ assolvono al nobile compito di conservare e

raccontare le mille storie del sistema economico e produttivo

della nostra grande regione, di imprenditori e lavoratori, di

idee e di capitali, che rappresentano un pilastro insostituibile

della cultura lombarda”.

AREE DI INTERVENTO – I progetti presentati dalle MPMI riguardano

la creazione di archivi storici (progetti di ordinamento,

digitalizzazione e schedatura del patrimonio aziendale), la

valorizzazione (pubblicazione parziale o totale dell’archivio

storico anche sul web, iniziative digitali, realizzazione di

progetti editoriali, realizzazione di allestimenti museali,

restauro) e la promozione del patrimonio aziendale (mostre,

eventi, visite guidate, progetti editoriali, progetti

formativi).