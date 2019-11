CONTRASTO A VIOLENZA DONNE, ASSESSORE PIANI AL PARLAMENTO EUROPEO: 51 CENTRI DI PREVENZIONE E OLTRE 6 MLN DI INVESTIMENTI

TRA POCHI GIORNI VERRA’ PRESENTATO IL NUOVO PIANO QUADRIENNALE

(mi-Lorenteggio.com) Bruxelles, 21 novembre 2019 – Attenzione costante, risorse in

crescita e formazione a piu’ livelli. Sono queste le leve sulle

quali agisce Regione Lombardia per contrastare il fenomeno della

violenza di genere.

Lo ha ricordato oggi, a Bruxelles, presso la sede del Parlamento

Europeo, l’assessore regionale alla Famiglia, Genitorialita’ e

Pari Opportunita’ Silvia Piani partecipando al convegno ‘Il muro

della Bambole’, a pochi giorni dalla data del 25 novembre, in

cui si celebra la Giornata nazionale contro la violenza sulle

donne.

DA REGIONE UN IMPEGNO IN CRESCITA – “In sei anni, Regione

Lombardia – ha ricordato Silvia Piani – ha impegnato un totale

di circa 6 milioni di euro a favore delle reti antiviolenza, che

costituiscono un network territoriale ormai capillare e

sviluppato, a cui si aggiungono 600.000 euro per progetti di

formazione. Nell’ultimo biennio, inoltre, sono stati altresi’

erogati 760.000 euro per interventi a sostegno dell’autonomia

abitativa e del reinserimento lavorativo delle donne vittime.

Nella prossima seduta di Giunta, martedi’ prossimo, verra’

presentato il nuovo Piano quadriennale a contrasto e prevenzione

della violenza di genere che ampliera’ ulteriormente la sfera

d’intervento”.

I NUMERI – In sei anni il numero dei centri e’ passato da 21 a

51, anche grazie alle risorse regionali messe in campo. I corsi

attivati hanno sinora raggiunto circa 700 avvocati, piu’ di 1.500

tra assistenti sociali, medici e operatori delle reti

territoriali, piu’ di 300 agenti delle forze dell’ordine. Solo

nel 2018 sono stati formati 120 rappresentanti della polizia

locale e nel 2019 circa 190 medici di medicina generale. Sono

state inoltre coinvolte 7 universita’ lombarde con 17 progetti

rivolti sia a studenti che a docenti.