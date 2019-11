L’Inter è a caccia del titolo

Milano, 21 novembre 2019 – Sono ormai state disputate 13 gare della Serie A edizione 2019-2020 e l’Inter di Antonio Conte continua a mantenersi a stretto contatto dalla Juventus capolista. I nerazzurri, dopo aver dato uno scossone al proprio progetto tecnico, sognano che questa possa essere la volta buona per tornare al successo e la sensazione è che il club interista abbia a disposizione tutti i mezzi per riuscire nel proprio intento.

La lotta con la Juventus entra nel vivo

Alla vigilia del campionato, tutti gli addetti ai lavori avevano individuato Inter, Juventus e Napoli come le tre compagini che si sarebbero date battaglia per la vittoria dello scudetto. Mentre Inter e Juventus, quando è stato disputato un terzo del campionato sono effettivamente al primo ed al secondo posto con un sostanzioso vantaggio sul terzo attualmente occupato dalla Lazio, il Napoli non è riuscito a rispettare le previsioni della vigilia e naviga addirittura fuori dalla zona Champions. Se è vero che era preventivabile che la Juventus, nonostante il cambio di allenatore, potesse dare seguito al dominio messo in campo negli ultimi anni, è altrettanto vero che per l’Inter le cose erano ben più complesse. In estate, la società nerazzurra aveva infatti salutato Nainggolan, Icardi e Perišić, tre dei calciatori più determinanti del passato campionato, ed aveva deciso di puntare sui giovani Sensi, Barella, Lautaro Martínez e Romelu Lukaku. Tutti questi giocatori, almeno sino ad oggi, hanno sorpreso per la continuità di rendimento e per la loro vena realizzativa ed è anche grazie a loro se secondo le scommesse online, la vittoria dello scudetto per l’Inter sia tutt’altro che un obiettivo irrealizzabile.

L. M.