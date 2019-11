OSPEDALE SAN CARLO DI MILANO: ECCELLENZA MEDICA A LIVELLO MONDIALE

Nel Reparto di Chirurgia vascolare trattano molte patologie legate all’addome acuto vascolare, partendo dalla diagnosi precoce, terminando col trattamento medico e o chirurgico degli aneurismi dell’aorta addominale, anche in fase di rottura

di Principia Bruna Rosco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 novembre 2019 – In questo periodo dove si parla spesso di malasanità, mi corre l’obbligo testimoniare i livelli di eccellenza della Sanità Pubblica che abbiamo in Italia. Sono strutture ospedaliere di eccellenza mondiale come il San Carlo di Milano, dove vi lavorano medici e infermieri altamente qualificati.

Parlare di tutti i medici specialisti che vi operano in questa eccellente struttura è praticamente impossibile, perciò, per ora, mi limito brevemente a parlare di coloro che ho avuto modo di conoscere e apprezzare.

Poiché sono abituata a parlare con dati di fatto, faccio l’esempio pratico occorso a mio marito Giuliano Cera.

Comincio con l’affermare che la diabetologa Dott.ssa Paola Rossana Martini che lo ha in cura, professionista scrupolosa, ha saputo vedere oltre ciò che risultava dall’ecografia addominale, procedendo a fargli fare urgentemente una TAC e prontamente mandato dalla stessa nel Reparto di Chirurgia Vascolare, diretta dal Dott. Raffaello Dallatana, conosciuto a livello Mondiale nella diagnostica Vascolare Invasiva (Angiografica), nelle procedure terapeutiche (angioplastiche) e nel trattamento degli aneurismi per via endovascolare EVAR. Questo eccezionale Chirurgo ha formato una equipe di eccellenti Chirurghi come il Dott. Michele Carmo e il Dott. Davide Santuari, nonché dalla Dott.ssa Patrizia Maltempi, il Dott. Claudio Mariani, il Dott. Sergio Roveri, il Dott. Luca Tassinari e il Dott. Luca Freni.

Il Dott. Raffaello Dallatana

Mio marito veniva subito visitato dal valente Chirurgo Dott. Michele Carmo, il quale, molto risoluto e sicuro di sé, con molto tatto fece presente la gravità della situazione e la necessità urgente dell’intervento in quanto l’aneurisma era in fase acuta.

L’intervento è stato eseguito dai due eccellenti Chirurghi come il Dott. Carmo e il Dott. Santuari, si è svolto per via endoscopica. In sala operatoria, per tranquillizzare mio marito, fondamentale è stata l’umanità e la bravura del Chirurgo Dott. Davide Santuari che, prima di procedere all’intervento gli ha spiegato, passo dopo passo, come avrebbero proceduto.

Intervento perfettamente riuscito e la brevissima permanenza in Reparto si è svolta in un clima tranquillo e gradevole grazie anche al personale infermieristico molto disponibile e professionale.

Senza ombra di dubbio posso affermare che non è l’estero la panacea che risolve i nostri problemi di salute, lo sono, invece, le nostre strutture italiane che vantano validi specialisti, i migliori del Mondo.

Quindi, per esperienza diretta, ma anche indiretta tramite interviste fatte a molti pazienti, posso senz’altro affermare che l’Ospedale San Carlo di Milano è un’eccellenza medica italiana a livello Mondiale, in cui vi lavorano validi Medici specialisti che s’impegnano quotidianamente a salvare e curare molte vite umane come il Dott. Raffaele Dallatana, il Dott. Michele Carmo, il Dott. Davide Santuari, la Dott.ssa Paola Rossana Martini e tantissimi altri.

