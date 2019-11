BLACK FRIDAY: STRATEGIE PER LO SHOPPING E PRODOTTI PIÙ SCONTATI

Milano, 22 novembre 2019 – Il Blak Friday si avvicina: quest’anno la festa dello shopping per eccellenza cade ufficialmente il 29 Novembre! Oramai sono pochi a non conoscere il “venerdì nero”, una ricorrenza importata dagli Stati Uniti e diffusasi in tutto il mondo. Per chi ancora non lo sapesse, con Black Friday si indica il giorno successivo al Ringraziamento; in questa giornata (o intero weekend) i negozi fisici, quelli virtuali e le grandi catene offrono sconti super vantaggiosi su migliaia di prodotti. Si tratta di un’occasione imperdibile, specie in vista del Natale: il Black Friday è l’unica ed ultima chance antecedente al 25 dicembre per comprare qualcosa in saldo e contenere di conseguenza le spese festive.

Nel 2018 la Lombardia è stata la regione con la più alta intenzione di acquisto in Italia e, sotto tale frangente, Milano nello specifico si è classificata seconda – dopo Roma – per pochi centesimi di percentuale. L’interesse per il Black Friday nelle nostre zone è quindi molto elevato, a testimonianza di un coinvolgimento oramai diffuso.

Il Black Friday inizia nella notte tra giovedì e venerdì, protraendosi sino alla domenica o al lunedì (il cosiddetto Cyber Monday).

In questo articolo vogliamo darvi alcuni suggerimenti per gestire al meglio il vostro Black Friday e svelarvi quali prodotti e/o marchi tenere d’occhio per approfittare dei ribassi maggiori.

Se invece desiderate conoscere qualche statistica interessante o la storia del venerdì nero potete consultare questo articolo su Recensioneitalia, che spiega accuratamente il fenomeno.

Informarti sui prodotti ed i marchi più scontati

Per quanto riguarda le scotistiche dei prodotti, possiamo riferirci al Black Friday 2018 e provare a stimare quali merci verranno maggiormente ribassate nel 2019. Secondo i dati nazionali, al primo posto troviamo le casse audio (-48%), seguite dai LEGO (-21%), dagli obiettivi fotografici (-13%), le fotocamere reflex e gli smartphone ( -11%); sempre in classifica, incontriamo videogiochi, smartwatch e fotocamere digitali (tutti attorno al 9,5%). Esiste quindi una concreta probabilità che anche nel 2019 questi beni saranno altrettanto convenienti da acquistare: se vi serve qualcosa nella lista, tenete gli occhi aperti e non lasciatevi sfuggire l’evento.

Sotto il frangente dei marchi e siti internet, ci sono molte grandi realtà commerciali che stanno già battendo il web e la tv con annunci pubblicitari mirati al Black Friday. Come consiglio generico, se avete un sogno nel cassetto o un desiderio preciso, andate a controllare se l’azienda produttrice o distributrice ha già inserito qualche reclame sul Black Friday.

I siti internet rivenditori che hanno aderito espressamente sono Amazon (le promozioni si rinnovano ogni 5 minuti), Euronics, Ebay, Sephora, Ikea, Ryanair, Nike, Vueling, Asos, e molti altri. Qui l’elenco completo dei partecipanti al venerdì nero.

Fai una lista dei desideri e controlla quanto costano i prodotti normalmente

Sembra un consiglio sciocco, ma preparare una wishlist è essenziale per affrontare il BlackFriday al meglio, specie se avete un budget limitato e/o molti prodotti da acquistare. Prendi un foglio (reale o virtuale), dividilo tra ciò che ti serve davvero e ciò che punti per solo piacere. Metti in fila le tue scelte per ordine di importanza, in ciascuna delle due categorie. Se c’è un oggetto irrinunciabile a cui aspiri da molto, segnalo in alto, al di fuori di ogni classificazione. A questo punto ti consigliamo di scrivere accanto a ciascuna merce la fascia di prezzo a cui viene venduta fuori dal Black Friday. Basta d’are un’occhiata nei negozi a te vicini e – soprattutto – sui principali siti internet di rivendita.

Con questo appunto, sarai pronta/pronto per buttarti nella mischia.

Stabilisci un budget ed un itinerario (reale o virtuale)

Per non rischiare di finire al verde o di sperperare troppe risorse è bene stabilire un budget. Calibra il tuo budget sulla lista dei desideri e sulle tue priorità. Non accanirti nello spendere tutto il gruzzolo preposto e – se non dovessi trovare nulla di tuo gradimento – non cedere alla tentazione di acquistare comunque per il gusto di farlo.

Se credi di andare per shopping nei negozi fisici, pianifica un itinerario dando la precedenza ai luoghi che sai vendere il prodotto/i prodotti a cui tieni di più. Se puoi, arriva presto al mattino o – nel caso fossi impegnata/o e bramassi quell’oggetto intensamente – manda qualcuno al tuo posto: molti rivenditori possiedono solo un numero limitato di pezzi da scontare. Per lo shopping virtuale vale più o meno il medesimo principio: crea un elenco di siti da visitare e sottolinea quelli a cui attribuire la precedenza. Non disperdere le forze vagando a caso sul web, attieniti a “pochi domini ma buoni”. Se hai un compagno di avventure, puoi anche accordarti per dividerti i settori di interesse, sia che vi rechiate ad acquistare di persona, sia che preferiate il virtuale: potreste decidere di occuparvi uno dei vestiti, l’altro dell’elettronica – ad esempio – per rendere tutto più efficiente ed evitarvi un bel po’ di confusione mentale.

Utilizza gli strumenti giusti per orientarti nella giungla dei mercati

In vista del Black Friday potresti aver bisogno di qualche utile applicazione per monitorare i prezzi in tempo reale e confrontarli tra loro. Ne esistono molte (tantissime pensate per i supermercati e la vita quotidiana) come Pagomeno. La più celebre ed efficiente è – almeno in Italia – Idealo. Altrimenti, puoi scegliere di scaricare direttamente le applicazioni proprietarie dei grandi siti di rivendita: Amazon, Asos, Zalando, eccetera. Un’altra strategia potrebbe essere quella di iscriversi alle newsletter.

Nella speranza che questo articolo possa esserti stato di aiuto ti auguriamo un buon Nlack Friday!

L. M.