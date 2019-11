Buccinasco. Asta pubblica per l’ampia area in via Azalee

In vendita il terreno di oltre 6 mila metri quadrati attualmente adibito a parcheggio. L’offerta dovrà pervenire entro il 7 gennaio 2020; il giorno successivo si svolgerà l’asta pubblica alle ore 10

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 22 novembre 2019) – Come previsto nel piano delle alienazioni approvato dal Consiglio comunale, il Comune di Buccinasco ha indetto un’asta pubblica per la vendita dell’area di proprietà comunale di via delle Azalee nella zona industriale, in prossimità della Tangenziale ovest di Milano. Le offerte dovranno essere protocollate entro il giorno 7 gennaio 2020 alle ore 12. Il giorno successivo, 8 gennaio 2020, alle ore 10 si terrà l’asta pubblica presso la Sala Giunta del Palazzo comunale.

Il terreno ha una superficie complessiva di oltre 6 mila metri quadrati (6.333 mq) e attualmente è adibito a parcheggio. Il Piano di Governo del Territorio vigente classifica l’area come “Ambito misto consolidato”, quindi chi si aggiudicherà l’asta potrà realizzarvi immobili produttivi, laboratori, depositi, medie strutture di vendita (piccoli supermercati o negozi con superficie di vendita fino a 1499 metri quadrati), palestre, mense, parcheggi ad uso privato, distributori di carburanti e altri tipi di strutture

La base d’asta è di 760.232 mila euro.

