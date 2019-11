Cesano Boscone. Intervento a lieto fine nella notte

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 novembre 2019 – Ieri sera, intorno alle ore 23.00, due donne, allarmate per il fatto che il loro collega di lavoro, prossimo alla pensione, da due giorni non desse più alcuna notizia e non rispondeva al telefono, terminato il loro turno di servizio si sono presentate a casa dell’uomo.

Dopo aver chiesto aiuto e collaborazione ad alcuni avventori di un bar e alla proprietaria dello stesso, siccome non vi era alcun segno di presenza in casa e siccome si pensava al peggio, in quanto una finestra dell’appartamento dell’uomo era aperta, decidevano di chiamare il NUE 112.

Immediatamente, dalla vicina Milano, è giunta un’ambulanza della Croce Verde Baggio seguita dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Corsico.

I Vigili del Fuoco saliti verso la casa dell’uomo, si sono fatti breccia attraverso la porta dell’appartamento, e hanno trovato l’uomo vivo e in buono stato e lo hanno affidato al personale sanitario per le cure del caso.

V. A.