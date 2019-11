Cesano inaugura la biblioteca dei bambini all’interno di Villa Marazzi

Sabato 23 novembre un’intera giornata dedicata ai più piccoli, con il taglio del nastro, momenti di intrattenimento, laboratori e un rinfresco.

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 novembre 2019 – Anche i più piccoli avranno da questo mese la loro biblioteca dedicata, che si affianca a quella degli adulti, in Villa Marazzi.

“Difficilmente pensando ai libri si pensa ai bambini. In realtà – dichiara il sindaco Simone Negri – anche per i più piccoli sono fondamentali: l’infanzia è l’epoca dell’alfabetizzazione e un bambino che si avvicina ai libri sarà un adulto che legge. Credo che il principale problema del nostro Paese, insieme alla denatalità, sia proprio l’ignoranza di ritorno, legata a molteplici cause, tra cui l’abbandono della lettura da parte degli italiani. Questo spazio vuole avvicinare i bimbi ai libri, anche ai primi, portandoli però nella dimensione del gioco, di uno spazio educante, così come l’aveva immaginato Paola Ariis, ex assessora alla cultura, che ringrazio”.

Il nastro verrà tagliato sabato 23 novembre alle 10: a seguire animazione con l’intervento di un giocoliere e momenti dove non mancheranno magie, sculture di palloncini e trucchi per i bimbi oltre a un rinfresco predisposto nell’area espositiva della Sala delle Carrozze, con l’accompagnamento musicale dell’associazione Echo Aps.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, appuntamento con la lettura animata “Un leone in biblioteca”, a cura dell’Auser e merenda per tutti. A seguire laboratorio musicale a cura di Ricordi Music School.

“Siamo molto contenti – ha detto l’assessore Marco Pozza – che l’amministrazione sia riuscita a realizzare questo spazio dedicato ai bambini, gli adulti di domani. Uno dei nostri obiettivi, nell’ambito delle nostre politiche dedicate ai servizi alle famiglie, alla cultura e al tempo libero, è sempre stato quello, infatti, di avvicinare con naturalezza i nostri piccoli a queste realtà e ai libri”. L’intervento, che ha previsto un costo di oltre 35.000 euro di opere edili e altrettanti di arredi, ha visto, tra le altre cose, la creazione di una sala di lettura multimediale con mini cinema, una sala di lettura-biblioteca, un’aula laboratorio e uno spazio per attività ricreative ricavate dalla riconversione di quattro uffici inutilizzati. “In un’epoca di rapporti virtuali e di isolamento tecnologico – prosegue Marco Pozza – siamo convinti che non possa che partire da qui, dai luoghi di cultura e di scambio, la presa di consapevolezza di quanto sia importante, per i nostri bambini, la conoscenza e la vita associativa”.

