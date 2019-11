Concerto Gospel ad Abbiategrasso: inizia il tour natalizio del coro Al Ritmo dello Spirito

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 22 novembre 2019 – Il coro Al Ritmo dello Spirito è pronto per iniziare il tour natalizio 2019: un programma ricco di concerti nel mese di Dicembre, che accompagneranno al S.Natale chi verrà ad ascoltarci.

Il concerto di apertura si terrà domenica 1 dicembre alle ore 21.00 nella chiesa di San Gaetano ad Abbiategrasso ed avrà come ospiti i giovani del coro MaffeisLab di Abbiategrasso, composto da bambini e ragazzi che condividono la passione per il canto, guidati dalla Direttrice Silvia Gatti.

Una serata all’insegna della musica, non solo gospel, come filo conduttore di una collaborazione “senza età”, a dimostrare che la musica, di qualsiasi tipo essa sia, è un linguaggio universale, che si può imparare e condividere con persone di età e formazione differente.

Ingresso libero.