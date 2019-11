Milano, incendio in sottotetto in zona dei Navigli, due morti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 novembre 2019 – Questa notte, due persone sono morte, a Milano, nell’incendio di un sottotetto in zona dei Navigli. Quando i pompieri hanno spento le fiamme hanno trovato i corpi di un uomo, 29 anni, e di una donna, di 27. Una terza persona, invece, zia della 27enne, si è salvata e non ha avuto bisogno di cure mediche. Il ragazzo sarebbe svenuto subito, morendo a letto per le ustioni, la ragazza invece si sarebbe svegliata per le fiamme e il fumo, provando a fuggire invano. Nel tentativo di fuga ha urlato svegliando la zia che abita nella stessa villetta, ma in un altro appartamento. E’ stata lei a chiamare i soccorsi dopo aver tentato di liberare i ragazzi senza successo. La ragazza è stata trovata in bagno, dove si era rifugiata nel tentativo di spegnere le fiamme.

Redazione