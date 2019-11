‘Opportunità giovani’, Rizzoli: occasione di occupabilità per mille ragazzi

Milano, 22 novembre 2019 – Si chiama ‘Opportunità Giovani’ il programma di formazione che McDonald’s ha promosso anche in Italia per dare la possibilità di entrare nel mondo del lavoro a quei giovani che non stanno studiando, non hanno un’occupazione e non stanno frequentando nessun corso di formazione (i cosiddetti Neet,Neither in employment nor in education and training).

L’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, al centro nella foto, insieme al gruppo di ragazzi che partecipa al programma ‘Opportunità giovani’

Alla presentazione dell’iniziativa, rivolta ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, è intervenuta l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Cesvip Lombardia, ente accreditato per i servizi di formazione e lavoro di Regione Lombardia e e prevede 28 ore di formazione in aula, ognuna composta da un massimo 20 persone.

“Una multinazionale che investe da anni in Italia e realizza anche questi progetti – ha commentato l’assessore Rizzoli – rappresenta un esempio contro corrente. Così c’è un investimento sul territorio e investire sui ragazzi Neet è una delle priorità del mio assessorato. Un giovane che non lavora infatti è un giovane senza futuro. Queste sono le leve che anche Regione Lombardia tramite il proprio sistema di politiche integrate continua a sostenere per favorire la piena occupabilità dei nostri ragazzi”.

Attraverso il supporto di docenti specializzati di Cesvip Lombardia, ai ragazzi sarà illustrato come ci si prepara ad un colloquio, come si scrive il curriculum, come gestire il proprio profilo sui social network, come utilizzare il web nella ricerca di lavoro. Il corso fornirà anche strumenti utili per inserirsi in modo positivo all’interno di un’azienda, una volta trovata occupazione, trattando temi come la comunicazione efficace, l’ottimizzazione del tempo e i comportamenti etici e responsabili da tenere.

L’assessore Melania Rizzoli in un momento del suo intervento

All’incontro con la stampa erano presenti, tra gli altri, Elena Danese, presidente Cesvip, e Massimiliano Maffioli, Chief People Officer di McDonald’s Italia.

A partire dal 2020 il progetto sara’ esteso al altre regioni italiane con l’obiettivo di coinvolgere 1.000 giovani in due anni. Il progetto ha il patrocinio del ministero del Lavoro e della

Regione Lombardia. L’iniziativa ‘Opportunita’ Giovani’ e’ stata sviluppata da McDonald’s a Livello globale con l’obiettivo di offrire un’opportunita’ di formazione a oltre 2 milioni di giovani entro il 2025.