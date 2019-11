Rozzano, una panchina rossa contro la violenza di genere – Gli eventi per il 25 novembre

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, novembre 2019 – Una panchina rossa nel cuore della città. L’amministrazione comunale celebra la “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” lunedì 25 novembre alle ore 10.30 con l’inaugurazione di una panchina rossa, quale simbolo dei femminicidi, in piazza Foglia. Verrà realizzata anche l’installazione “Per dire no alla violenza di genere” con le scarpe rosse raccolte grazie alla partecipazione dei cittadini che hanno aderito all’appello del Comune.

Nei negozi della città sarà consegnato il pane in particolari sacchetti per ricordare che “per molte donne la violenza è purtroppo pane quotidiano” e per promuovere i centri anti violenza di Rozzano e degli altri comuni dell’area metropolitana.

“La panchina rossa vuole essere un simbolo per tenere alta l’attenzione sul dramma della violenza sulle donne – commenta il sindaco Gianni Ferretti. Un monito, un segno visibile per abbattere il muro dell’indifferenza e sensibilizzare ogni fascia di età. Dunque, non solo un posto in cui sedersi e rilassarsi qualche ora ma soprattutto un modo diverso per continuare a riflettere su un tema sempre più attuale anche in Italia, con cifre che purtroppo ogni giorno vengono aggiornate.”

“Un segnale di vicinanza e solidarietà per le donne che si trovano in una situazione di violenza e per ricordare loro che non sono sole – aggiunge il vice sindaco Cristina Perazzolo. Nella lotta alla violenza e al femminicidio la politica insieme all’operato delle associazioni locali può fare la differenza, ma è necessario che ognuno dimostri di esserci, ogni giorno, con gesti piccoli ma significativi.”

“Sulla panchina sarà apposta una targa con i numeri telefonici del centro antiviolenza locale e di quello nazionale – conclude la consigliera con delega alle Pari Opportunità Marina Perelli Regini. La violenza sulle donne è un dramma che si consuma spesso nella solitudine, contattare un centro antiviolenza è il primo passo sulla strada dell’ascolto e della protezione.”

Il comitato UNICEF locale, in occasione dell’inaugurazione, esporrà delle speciali pigotte, le bambole di pezza simbolo dell’organizzazione mondiale, realizzate a mano e di colore rosso per celebrare la Giornata instituita nel 1999 dall’ONU per sensibilizzare e prevenire in tutto il mondo il fenomeno della violenza di genere.

Tra le tante iniziative in programma per celebrare il 25 novembre c’è l’apertura di uno sportello di ascolto presso l’associazione Donne Intrecci per offrire in modo gratuito e anonimo consulenze psicologiche e legali alle donne in difficoltà. Il Centro Donna propone uno speciale reading musicale e un mostra di piccolo artigianato con raccolta fondi a favore dell’associazione “Donne insieme contro la violenza”.