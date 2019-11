SCI, VICEPRESIDENTE SALA E ASSESSORE CAMBIAGHI: 70 GARE AL FIANCO DI ‘CANCRO PRIMO AIUTO’ PER SOSTENERE LA SOLIDARIETA’

IN QUESTO WEEK END PRENDE IL VIA IL PROGRAMMA DELLE DISCESE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 novembre 2019 – “La solidarieta’ scende 70 volte in

pista” e’ lo slogan delle gare di sci, organizzate dalla onlus

‘Cancro primo aiuto’, in collaborazione con Regione Lombardia

che si svolgeranno da questo fine settimana al prossimo mese di

aprile, sulle montagne lombarde.

L’associazione, che non ha scopo di lucro, propone iniziative

nel campo dell’assistenza socio-sanitaria a favore degli

ammalati di cancro e dei loro famigliari.

Il calendario della manifestazione e’ stato illustrato a Palazzo

Lombardia dal vicepresidente Fabrizio Sala e degli assessori

Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e Stefano Bolognini

(Politiche sociali, abitative e Disabilita’), il team manager di

Oltre Cpa Omar Galli e i rappresentanti delle montagne lombarde

e della Fisi.

VICEPRESIDENTE SALA: GIOCO DI SQUADRA GARANTISCE PROMOZIONE DEL

NOSTRO TERRITORIO – “‘Cancro primo aiuto’ – ha detto Fabrizio

Sala – sa unire sport e solidarieta’ nel fantastico scenario

delle nostre montagne dando la possibilita’ anche alle nuove leve

di sfidarsi nelle varie discipline gareggiando sulle piste

piu’ importanti della Lombardia. Queste competizioni

contribuiscono anche a sostenere le attivita’ della onlus che

opera sul territorio con finalita’ di solidarieta’ sociale nel

campo dell’assistenza. E’ di fondamentale importanza la

vicinanza delle istituzioni e la collaborazione con realta’ come

‘Cancro primo aiuto’ per il ruolo che riveste nella nostra

societa’ e per il sostegno concreto che e’ in grado di dare con

tutte le iniziative che promuove”.

LE GARE – Le gare inizieranno questo fine settimana con le

competizioni juniores. In calendario ci sono anche, tra le

altre, la Coppa Europa di sci alpino a Santa Caterina Valfurva

il 9 e 10 dicembre, la Coppa Europa di Frrestyle ski a Livigno

dal 22 al 28 marzo, l’Alpen Cup di Biathlon il 14 e 15 dicembre

a Valdidentro, il Junior World Championship di Snowboard e Ski

Free Style in calendario tra fine marzo e inizio aprile e il il

Memorial Walter Fontana giunto alla ventiseiesima edizione e

rivolto alle giovani leve delle dello sci internazionale che si

svolge sulle varie discipline dello sci alpino ed e’ in programma

tra Bormio e Santa Caterina Valfurva.

CAMBIAGHI: VALORIZZIAMO SPORT, SOLIDARIETA’ E MONTAGNE LOMBARDE –

“Solo quando diverse realta’ collaborano insieme – ha detto

l’assessore Martina Cambiaghi – come nel caso

dell’organizzazione di queste gare di sci organizzate con

‘Cancro primo aiuto’ e’ possibile diffondere un messaggio di

solidarieta’ e di aiuto al prossimo ottenendo risultati

eccellenti. Quest’anno le manifestazioni sportive che vedranno

impegnata direttamente sul campo l’associazione ‘Cancro primo

aiuto’ si sono moltiplicate amplificando esponenzialmente, di

conseguenza, la valorizzazione dello sport, della solidarieta’ e

delle montagne lombarde”.

TESTIMONIAL – I testimonial di ‘Cancro primo aiuto’ per la

stagione 2019-2020 sono il discesista, gia’ campione del mondo

di SuperG, Christof Innerhofer; la campionessa olimpica di

snowboard, Michela Moioli e la biathleta, bronzo nella staffetta

mista ai Giochi olimpici del 2018, Lisa Vittozzi.

BOLOGNINI: PUBBLICO E PRIVATO INSIEME PER FARE DEL BENE –

“Questa e’ una giornata molto importante – ha sottolineato

Stefano Bolognini – perche’ presentiamo un calendario di

iniziative simpatiche e intelligenti che valorizzano il

territorio, promuovono lo sport e, tramite ‘Cancro Primo Aiuto’,

coinvolgono i privati e il pubblico nel fare attivita’ benefica”.

STAZIONI SCIISTICHE – Le stazioni sciistiche lombarde coinvolte

nelle gare che si svolgeranno da novembre ad inizio aprile sono:

Bormio, Chiesa Valmalenco, Livigno, Oga, Ponte di Legno, Tonale,

Santa Caterina Valfurva-Valdidentro.