Variante di Trescore, assessore Terzi: decisivo l’intervento della Regione

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 novembre 2019 – “L’impegno di Regione Lombardia ha consentito di inserire la Variante alla Statale 42 prima nel Patto per la Lombardia e ora nell’elenco delle opere connesse alle Olimpiadi. In merito alla necessità di prevedere la realizzazione della Variante nel piano infrastrutturale per i Giochi, avevamo sollecitato il Ministero dei Trasporti con due lettere, la prima indirizzata all’ex ministro Toninelli la scorsa estate e più recentemente una seconda indirizzata all’attuale ministro De Micheli”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

Fondi regionali per l’opera

Per la realizzazione del primo lotto della Variante di Trescore-Entratico Regione Lombardia ha già messo in campo 11,735 milioni di risorse regionali nel Patto per la Lombardia, a cui si aggiungono 1,665 milioni di fondi Fsc per la progettazione che Regione ha fatto inserire nel Patto, per un totale di 13,4 milioni di euro. “Uno sforzo importante – ha aggiunto Terzi – perché consideriamo questa infrastruttura fondamentale per dare respiro alla viabilità della zona e contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Lo Stato lavori per recuperare ritardi

“Ci auguriamo che il pressing della Regione e di tutto il territorio – ha detto ancora Terzi – determini un recupero dei ritardi accumulati. Ci aspettiamo, per esempio, che la società statale Anas rispetti le nuove tempistiche che prevedono il completamento della progettazione e della relativa Conferenza dei servizi istruttoria entro la fine dell’anno. Ricordo che in base alla Convenzione tra Regione, Anas e Provincia di Bergamo firmata nel maggio 2018, la società statale avrebbe dovuto completare la redazione del progetto di fattibilità economica e dello studio preliminare ambientale entro 4 mesi dalla sottoscrizione. Non bisogna perdere ulteriore tempo”.

dvd