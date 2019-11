(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 novembre 2019 – Un ferito in codice rosso e uno in giallo, il bilancio di un incendio divampato nella notte di ieri, intorno alle ore 23.30, in un edificio di 5 piani sito in via Amodeo. Cinque i mezzi dei Vigili del Fuoco accorsi e una trentina le persone evacuate. Un 49enne è stato portato in codice giallo ustionato all’ospedale Niguarda di Milano, mentre, un altra persona è stata portata in codice rosso alla Città Studi.

V. A.