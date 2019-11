MILANO. IN ARRIVO NUOVI BANDI PER DUE NEGOZI IN GALLERIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 novembre 2019 – Approvate le linee di indirizzo per la pubblicazione di nuovi bandi per l’assegnazione di due locali in Galleria Vittorio Emanuele II. Si tratta dei negozi attualmente in uso ad Armani Retail e Gianni Versace Spa, con vetrine nell’Ottagono e con contratti in scadenza nel 2020.

I due locali saranno oggetto di asta con il meccanismo dell’incanto, previsto per i negozi le cui vetrine affacciano sull’Ottagono o in prossimità di esso. Il bando di gara prevede una prima fase in cui sarà valutata la qualità e l’eccellenza della proposta commerciale dei concorrenti. In un secondo tempo si procederà all’incanto.

Il negozio attualmente in uso ad Armani Retail sarà messo all’asta con metratura ampliata rispetto a quella attuale: al piano terra con ammezzato e due vetrine sarà aggiunto il primo piano per complessivi 336 metri quadrati. La base d’asta sarà di 2.675,17 euro di canone annuo.

Il negozio attualmente in uso a Versace Spa è composto da tre vetrine, piano terra, ammezzato e interrato per un totale di 253 metri quadrati e partirà da una base d’asta da 2.934,91 euro a metro quadrato.

L’Amministrazione ha inoltre approvato le linee di indirizzo per lo svolgimento di un’attività d’indagine e di progettazione propedeutiche alla realizzazione di alcuni interventi di manutenzione sulla copertura in ferro e in vetro del tetto della Galleria.

Le indagini diagnostiche, la relazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e la modellazione “Fem” delle strutture dovranno essere svolte tenendo conto delle caratteristiche storiche e monumentali della Galleria e saranno affidate tramite procedura aperta ad evidenza pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per le attività richieste, che partiranno presumibilmente nel mese di marzo 2020 e dureranno circa 150 giorni, è stata assegnata una spesa massima di circa 433mila euro.