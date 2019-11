MISSIONE UZBEKISTAN/1, PRESIDENTE FONTANA: AVVIATO TAVOLO TECNICO PER STUDIARE NUOVE OPPORTUNITA’

IL GOVERNATORE: MODELLO LOMBARDO APPREZZATO IN TUTTO IL MONDO

(mi-lorenteggio.com) Samarcanda, 23 novembre 2019 – Un tavolo tecnico di analisi e

valutazione delle reali possibilita’ di collaborazione fra

Lombardia e Uzbekistan e’ stato istituito come esito degli

incontri fra il presidente Attilio Fontana e i massimi esponenti

delle istituzioni uzbeke, a partire dal Presidente della

Repubblica dell’Asia centrale, Shavkat Mirziyoyev.

L’intenzione e’ tradurre in azioni concrete, a valle di

stringenti valutazioni di fattibilita’, le tante proposte emerse

ai tavoli con il vice Primo ministro uzbeko ed i Ministri per

gli investimenti e per l’istruzione, sia a Tashkent che a

Samarcanda – dove ha incontrato il Governatore regionale –

durante la breve missione voluta dalle ambasciate in Italia e in

Uzbekistan dei due Paesi.

“Il modello Lombardo fatto di piccole e medie imprese riunite in

cluster tematici, viene studiato e apprezzato anche in questa

parte del mondo. La capacita’ di fare sistema sia per spingere su

innovazione e ricerca che per aumentare relazioni e investimenti

con Paesi esteri, e’ considerata vincente”. Cosi’ il presidente

Fontana, intervenendo alla sessione di apertura del Forum

economico Italia-Uzbekistan a Tashkent. “Abbiamo interesse – ha

proseguito – a verificare velocemente le concrete possibilita’ di

lavoro comune, sia a vantaggio del nostro sistema di impresa,

che per corrispondere alle attese dei nostri interlocutori”.

La missione, cui hanno preso parte rappresentanti delle imprese

con la Camera di commercio Italo uzbeka, della Fiera di Milano e

di tre Universita’ (Statale, Insubria e Iulm), ha fatto emergere

potenziali collaborazioni nei settori farmaceutico,

meccanotessile, chimico, della trasformazione dei prodotti

petroliferi, della filiera dei prodotti agricoli, del tessile, e

del fashion.

“Gli uzbeki – ha detto l’assessore regionale al Bilancio e

Semplificazione Davide Caparini – propongono aree ‘no tax’,

agevolazioni e semplificazioni nelle procedure per attrarre

investimenti e imprese lombarde nel loro Paese, considerato la

porta d’ingresso verso i mercati dell’Asia centrale. Sono

condizioni da valutare con attenzione e con i nostri

imprenditori e le associazioni”.

Due sono poi le priorita’ in campo universitario: l’apertura di

corsi in Uzbekistan o collaborazioni piu’ strutturate (con per

esempio l’istituzione di una Universita’ Italiana di Architettura

e Design di Tashkent in collaborazione con una delle principali

Universita’ della Lombardia) e l’assegnazione di borse di studio

a studenti e ricercatori uzbeki per studiare in Lombardia.

Durante gli incontri di Samarcanda, l’universita’ dell’Insubria

ha siglato un accordo per lo scambio di docenti e studenti con

le universita’ di Tashkent e Samarcanda.