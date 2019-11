Esercitazione in grotta a Sormano (CO)

(mi-lorenteggio.com) SORMANO (CO), 24 novembre 2019 – Si è conclusa stanotte la simulazione di recupero di un ferito in grotta, organizzata dalla IX Delegazione Speleologica Lombarda. L’esercitazione appartiene alla fase addestrativa classica e ha attivato i tecnici di tutte le province della regione. È stata scelta la grotta Area 58 al Piano del Tivano perché a causa delle condizioni meteorologiche esterne avverse che si protraggono da diverse settimane era fra le poche che si potesse prestare all’attività. L’obbiettivo era rivolto all’integrazione tra la parte sanitaria e quella tecnica, per la gestione del ferito, in particolare all’approfondimento di quella che viene definita “Gestione STC – Speleo Trauma Care”. Coinvolta anche la stazione alpina del Triangolo Lariano; un medico e un infermiere della stazione hanno cooperato con i colleghi della parte speleologica, con un totale di sette soccorritori per la parte sanitaria e di oltre trenta tecnici di soccorso speleologico. Il gruppo è stato impegnato per una ventina di ore, da ieri mattina. Hanno concluso il recupero stanotte intorno alle 3:00. Sono poi seguiti il debriefing per valutare l’andamento della simulazione e lo smantellamento del campo base. L’esercitazione è stata conclusa e l’esito è stato positivo, nonostante le condizioni meteorologiche tutt’altro che favorevoli, con abbondanza di acqua all’interno della grotta.

