MILANO A VALANGA SU MONLEALE: AL QUANTA CLUB FINISCE 10-1

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 novembre 2019 – Termina in goleada l’impegno casalingo del Milano Quanta che ha sconfitto 10-1 la Sportleale Monleale. I rossoblu hanno così centrato il trentesimo successo consecutivo in campionato, una serie che dura da gara-4 di finale scudetto 2018 e restano primi a punteggio pieno.

Indolore l’iniziale svantaggio subito per mano del piemontese Faravelli. L’onda d’urto dei Rinoceronti si è abbattuta su Peruzzi e compagni con le reti in successione di Banchero, Lettera e Ferrari (2, nella foto) per chiudere sul 4-1 il primo tempo.

Monologo Quanta nella ripresa con uno scatenato Lettera a realizzare altre tre reti consecutive, seguite dai gol di Bellini (2) e del giovane Gambin, al primo gol in serie A: “Ho sfruttato al meglio una combinazione Banchero-Belcastro – commenta emozionato Gambin – campioni che rendono tutto più facile. Sono felice perché coach Rigoni mi ha dato molto spazio”. Anche gli altri due ragazzi del vivaio Fumagalli e Pagani hanno giocato qualche cambio. Finale 10-1 e appuntamento a sabato prossimo per la sfida contro Ferrara.

Redazione