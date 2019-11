Milano, 24 novembre 2019 – Grave incidente stradale nella notte alle ore 03:32 in via Brusuglio, adiacente a via Enrico Fermi per un’auto contro albero in cui O.M. di anni 34 e’ stato portato in codice Giallo all’ospedale Niguarda di Milano, mentre inutili sono stati i soccorsi per L. A.P.M., di anni 34, deceduto sul colpo.

