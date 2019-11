‘A SCUOLA DI SPORT, LA LOMBARDIA IN GIOCO’, CAMBIAGHI: PROGETTO AL VIA IN 5.740 CLASSI, A MILANO COINVOLTI 55 ISTITUTI

IN SEI EDIZIONI REGIONE HA STANZIATO OLTRE 5,5 MILIONI DI EURO

OLTRE 117.000 GLI ALUNNI INTERESSATI NELLE PROVINCE LOMBARDE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 novembre 2019 – E’ scattato ufficialmente il via alla

sesta edizione di “A scuola di sport – La Lombardia in gioco”,

il progetto dell’assessorato allo Sport e Giovani di Regione

Lombardia dedicato alla promozione e implementazione

dell’attivita’ motoria e dei corretti stili di vita nelle scuole

primarie lombarde. Un piano che vede coinvolti, oltre a Regione

Lombardia e all’assessorato Sport e Giovani, anche l’Ufficio

Scolastico regionale, Coni Lombardia, Cip Lombardia e Anci. Per

l’anno scolastico in corso a livello regionale sono 247 gli

istituti scolastici ammessi e finanziati per un totale di 5.740

classi e oltre 117.000 alunni. Dal punto di vista economico si

traduce in un intervento con gli esperti dal valore di 1 milione

700 mila euro, di cui 1 milione di euro di cofinanziamento

Regionale e di 700 mila euro di cofinanziamento territoriale.

POTENZIARE DISCIPLINE MOTORIE PER INSEGNARE SANA COMPETIZIONE

-“Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore Martina Cambiaghi

– vuole incoraggiare i giovani, gia’ a partire dai piu’ piccoli,

alla pratica sportiva come leva per apprendere valori quali il

rispetto delle regole, l’abitudine al sacrificio e alla lealta’ e

sana competizione intesi come condotta di vita”.

PIU’ SPORT MENO PC, TABLET E TELEFONI – “Per formare la

generazione di domani bisogna puntare sull’attivita’ motoria a

tutti i livelli anche per distoglierli dal massiccio uso

casalingo di pc, tablet e telefonini – ha ricordato l’assessore

Martina Cambiaghi – Abbiamo voluto incoraggiare i giovani, gia’ a

partire dai piu’ piccoli, alla pratica sportiva come leva per

apprendere valori quali il rispetto delle regole, l’abitudine al

sacrificio, alla lealta’ e alla sana competizione intesi come

condotta di vita “.

I NUMERI DELLE PRIME SEI EDIZIONI – Giunto alla sua sesta

edizione, ‘A scuola di sport – Lombardia in gioco’ e’ cresciuto

negli anni in modo significativo con l’adesione sempre piu’

numerosa di scuole e classi. Nella prima edizione (2014/2015)

avevano partecipato 62.811 alunni di 2.989 classi, dato

raddoppiato nell’anno scolastico 2019/20 con 5.740 classi

coinvolte e una stima di oltre 117.000 alunni. Nelle prime sei

edizioni sono state 27.954 le classi che hanno aderito e 471.463

studenti lombardi che hanno partecipato a “Scuola di sport”.

Nell’arco delle sei edizioni Regione Lombardia ha stanziato

oltre 5,5 milioni di euro.

MILANO CITTA’ – Sono 55 gli Istituti Comprensivi interessati,

1.583 le classi coinvolte, finanziati da Regione Lombardia per

287.043,42 euro per un totale progetto di 474.900 euro:

Convitto Longone, Istituto Comprensivo di via Scialoia,

Educandato Statale “E. Setti Carraro Dalla Chiesa”, Istituto

Comprensivo “Renzo Pezzani”, Istituto Comprensivo “Riccardo

Massa”, Istituto Comprensivo “Pascoli”, Istituto Comprensivo “C.

Cantu'”, Istituto Comprensivo “via Pareto”, Istituto Comprensivo

“T. Ciresola”, Istituto Comprensivo “Italo Calvino”, Istituto

Comprensivo “Tommaso Grossi”, Istituto Comprensivo “A. Scarpa”,

Istituto Comprensivo “Via Linneo”, Istituto Comprensivo

“Morante”, Istituto Comprensivo “Cavalieri”, Istituto

Comprensivo “Cardarelli Massaua”, Istituto Comprensivo “Marcello

Candia”, Istituto Comprensivo “Via Val Lagarina”, Istituto

Comprensivo “Madre Teresa Di Calcutta”, Istituto Comprensivo

“Luigi Galvani”, Istituto Comprensivo “Pisacane Poerio”,

Istituto Comprensivo “Einaudi Pascoli”, Istituto Comprensivo “G.

Borsi”, Istituto Comprensivo “Cadorna”, Istituto Comprensivo

“Luciano Manara”, Istituto Comprensivo “Jacopo Barozzi”,

Istituto Comprensivo “Don Orione”, Istituto Comprensivo

“Locchi”, Istituto Comprensivo “Fabio Filzi”, Istituto

Comprensivo “Capponi”, Istituto Comprensivo “Narcisi”, Istituto

Comprensivo “Console Marcello”, Istituto Comprensivo “Tolstoj”,

Istituto Comprensivo “Sandro Pertini, Istituto Comprensivo

“Locatelli Quasimodo”, Istituto Comprensivo “Franceschi”,

Istituto Comprensivo di “Via De Andreis”, Istituto Comprensivo

“Sant’Ambrogio”, Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”, Istituto

Comprensivo “Maffucci”, Istituto Comprensivo “Arcadia”, Istituto

Comprensivo “Moise’ Loria”, Istituto Comprensivo “Umberto Eco”,

Istituto Comprensivo “Nazario Sauro”, Istituto Comprensivo

“G.B.Perasso”, Istituto Comprensivo “San Giuseppe Calasanzio”,

Istituto Comprensivo “Confalonieri”, Istituto Comprensivo “Guido

Galli”, Istituto Comprensivo “B. Munari”, Istituto Comprensivo

“Stoppani”, Istituto Comprensivo “Paolo e Larissa Pini”,

Istituto Comprensivo “Quintino di Vona Tito Speri”, Istituto

Comprensivo “Iqbal Masih”, Istituto Comprensivo “F. S. Cabrini”,

Istituto Comprensivo “via Palmieri”.