Ceriano. Giornata contro la violenza sulla donne In Municipio una panchina rossa e una poesia

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 25 novembre 2019 – L’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ricorda oggi la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne con alcuni gesti simbolici che vogliono stimolare un momento di riflessione per tutti.

Una panchina rossa, divenuta simbolo della giornata per ricordare tutte le vittime della violenza contro le donne, è stata posizionata in Municipio, all’Ufficio Anagrafe/Urp al centro di un’installazione che in questi giorni accoglierà i visitatori della sede comunale, con alcuni cartelli che ne richiamano il significato. Sarà inoltre disponibile una copia della poesia scritta per quest’occasione dalla poetessa Rossella De Cicco.

“E’ il nostro modo per sottolineare una giornata molto significativa, che deve invitare tutti ad un profonda riflessione” -commenta il sindaco Roberto Crippa.

“Da sindaco, ma soprattutto da uomo, marito e padre di due ragazze, voglio invitare tutti a restare sempre vigili e prestare la massima attenzione nei confronti di qualsiasi episodio sospetto di sopraffazione e maltrattamento, pronti a denunciare ogni situazione a rischio prima che questa degeneri. Non lasciamoci mai sopraffare dall’indifferenza, che in certe situazioni può risultare fatale”.

Redazione