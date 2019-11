Inaugurato dal Presidente della Repubblica Mattarella il nuovo ‘campus’ dell’università Bocconi di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 novembre 2019 – Inaugurato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il nuovo ‘campus’ dell’università Bocconi di Milano. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana con gli assessori regionali Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e disabilità), il sindaco di Milano Beppe Sala, il rettore dell’ateneo Gianmario Verona, il presidente dell’università Mario Monti e altre autorità civili, religiose e militari.

Il complesso si estende sui 35.000 metri quadri dell’ex Centrale del latte, metà dei quali a verde e aperti al pubblico.

“L’Università Bocconi è un ateneo che tutto il panorama italiano ed europeo ci invidia. Così come apprezzata, a livello internazionale, è l’intera offerta universitaria lombarda. Guardando specificatamente alla Bocconi, la folta presenza di studenti stranieri conferma la sua attrattività e il nuovo campus inaugurato oggi incrementa la qualità dei servizi offerti ai ragazzi. Non solo, la sua realizzazione nata dalla riqualificazione dell’ex area della Centrale del latte, contribuisce a dare nuovo impulso anche alla città di Milano”.

“La dedizione allo studio evocata dal presidente della Repubblica Mattarella nel suo intervento– ha commentato il presidente –, è fondamentale per la creazione di una società che continua a progredire”.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, secondo da sinistra, accanto al sindaco di Milano Beppe Sala. A destra, il Presidente dell’Università Bocconi, Mario Monti

“Formazione è la parola chiave che contraddistingue questa giornata – ha sottolineato l’assessore Rizzoli – così come bene ha ricordato il Presidente della Repubblica Mattarella che ha anche evidenziato come il sistema universitario lombardo sia un esempio per la Regione, per l’Italia e per l’Europa intera. Sono orgogliosa di aver partecipato a questa inaugurazione che ha saputo raccogliere le molte personalità della vita politica, economica e sociale del Paese, accorse per ribadire come la cultura, l’insegnamento e l’istruzione dei nostri giovani sono importantissimi per il futuro sociale, produttivo e lavorativo del nostro Paese”.

“Un ateneo internazionale – ha detto l’assessore Bolognini – che ha saputo conquistarsi un rank molto elevato nella classifica europea delle università in cui si studia meglio e che occupa un posto di tutto rilievo in quella mondiale. Il nuovo campus urbano costituisce una splendida occasione di incontro, crescita e dialogo tra tanti giovani studenti italiani con quelli provenienti da Paesi come Francia, Germania, Gran Bretagna oltre che dalla Cina”. “E’ una giornata importante – ha aggiunto – in quanto apre anche la nuova piattaforma ‘Bocconi for Innovation che avrà il ruolo di pre-acceleratore, acceleratore di imprese e luogo di sviluppo di nuove imprenditorialità”.