Lombardia/Repubblica Ceca: incrementare rapporti, sviluppare competitività

Vicepresidente Sala e sottosegretario Rizzi hanno incontrato ministro Esteri Petříček

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 novembre 2019 – Gli interessi comuni e gli interscambi industriali in crescita sono stati l’occasione di incontro, a Palazzo Pirelli, tra il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala accompagnato dal sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali Alan Christian Rizzi con il ministro degli Affari Esteri della Repubblica Ceca Tomáš Petříček.

Da sinistra il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca Tomáš Petrícek , il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala e il sottosegretario Alan Christian Rizzi

Sala: collaborare nei settori comuni

“Con questa visita – ha detto il vicepresidente Sala – apriamo un percorso per intensificare i nostri rapporti, guardando a collaborazioni negli ambiti di Ricerca e Innovazione in particolare nei settori di interesse comune, tra cui l’Automotive e le Scienze della Vita. Stiamo lavorando per realizzare momenti in cui le nostre imprese, i nostri centri di ricerca e le nostre Università si possano incontrare e confrontare per ottenere risultati sempre più interessanti in termini economici oltre che di innovazione ed internazionalizzazione”.

Nei primi nove mesi di quest’anno il commercio estero tra Italia e Repubblica Ceca è cresciuto dell’1,6% sfiorando un volume pari a 10 miliardi di euro. Le importazioni italiane in Repubblica Ceca sono rimaste praticamente invariate rispetto allo scorso anno con un valore pari a 4,8 miliardi di euro. Le esportazioni ceche in Italia sono cresciute del 2,8% per un valore di 5,1 miliardi di euro. Ad influenzare maggiormente l’andamento generale del commercio estero tra Italia e Repubblica Ceca sono i settori industriali.

L’Italia è oggetto di considerazione notevole da parte della Repubblica Ceca, in particolare per le collaborazioni in ambito turistico, culturale, economico e commerciale.

Il settore industriale traina le relazioni commerciali fra le due realtà. Nel primo semestre del 2019 la produzione industriale ceca è cresciuta dello 0,4 per cento. Positiva anche la situazione nell’edilizia, che nella prima metà dell’anno ha visto crescere la sua produzione del 3,1 per cento.

Rizzi: lavorare bene per migliorare risultati

“Abbiamo tante similitudini – ha aggiunto il sottosegretario Alan Christian Rizzi – non solo la dimensione ma anche la popolazione della Repubblica Ceca e della Lombardia sono affini. Le potenzialità sono molto alte se pensiamo che l’interscambio tra la Regione Lombardia e Repubblica Ceca dal 2017 si è incrementato del 12 per cento con un corrispettivo di quasi 5 miliardi di euro. Questo vuol dire che esistono buone premesse e se si lavora in termini di presenza e di cooperazione i risultati possono solo aumentare”.

L‘interscambio tra la Repubblica Ceca e l’Italia è stato nel 2018 di 13,1 miliardi di euro con una crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente. Le importazioni dall’Italia in Repubblica Ceca sono aumentate fino ad arrivare ai 6,4 miliardi, guadagnando +6,4% rispetto all’anno precedente. In crescita anche l’interscambio commerciale tra Lombardia e Repubblica Ceca. Nel 2018 l’interscambio ha raggiunto un valore totale di 4,5 miliardi (+ 12,2% rispetto al 2017): 2,5 miliardi di importazioni, 2 miliardi di esportazioni.Sono più di 3000 le imprese italiane attive sul territorio della Repubblica Ceca.

Petříček: incrementare i rapporti bilaterali

“Vogliamo incrementare i rapporti bilaterali tra le due realtà – ha detto il ministro degli Affari Esteri della Repubblica Ceca Tomáš Petříček – tant’è che il mio Paese ha riaperto proprio quest’anno il Consolato generale a Milano nell’ottica di aiutare le nostre imprese anche da un punto di vista economico. Sono diverse le aree di interesse e di collaborazione possibile dalla cooperazione alla ricerca, dall’alta tecnologia alla cultura. Lombardia e Repubblica Ceca sono tra le regioni più industrializzate d’Europa. Abbiamo un substrato industriale molto forte e dobbiamo aiutare le nostre aziende a sviluppare ulteriormente la propria competitività”. (LNews)