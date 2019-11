Maltempo. A Buccinasco caduto un albero in via Guido Rossa

Un pioppo bianco ha colpito tre auto parcheggiate. Si tratta di un albero in un’area confiscata e gestita direttamente dal Demanio, non curata dal Comune

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 25 novembre 2019 – Sono stati rimossi nella notte dai Vigili del Fuoco i rami dell’albero caduto in via Guido Rossa. Si tratta di un pioppo bianco che non appartiene al patrimonio verde comunale ma è di proprietà demaniale perché si trova in un’area confiscata a seguito di una sentenza sulla gestione illecita dei rifiuti nel quartiere Buccinasco Più.

“La cura del verde, con le potature e laddove necessario gli abbattimenti – spiega il sindaco Rino Pruiti – è fondamentale per evitare o almeno contenere cadute rovinose come purtroppo abbiamo visto in tutta Italia in questi giorni. Il clima sta cambiando e dobbiamo attrezzarci sempre di più e meglio per gestire le emergenze. Ci dispiace molto per i nostri cittadini che hanno subito danni alle proprie auto, non faremo mancare il nostro sostegno: purtroppo l’area non è di nostra proprietà quindi non è possibile occuparci della manutenzione né risarcire direttamente i nostri cittadini danneggiati. Solleciteremo comunque il Demanio dello Stato a una manutenzione più puntuale in modo da garantire la sicurezza pubblica”.

Redazione