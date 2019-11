MALTEMPO. PAVIA: ESONDATO IL TICINO A BORGO TICINO – VIDEO

La Sala operativa della Regione

Lombardia, anche attraverso l’ottima e infaticabile attivita’

delle donne e degli uomini della Protezione civile, supportati

da tutti coloro che in queste ore non hanno smesso un attimo di

lavorare, sta seguendo e monitorando l’evolversi della

situazione del maltempo sul nostro territorio. Sono in costante

contatto con il presidente Fontana per aggiornarlo su quanto

accade e, seppur con tutte le criticita’ che stiamo affrontando,

possiamo dire che il quadro generale sembra volgere al meglio”.

Lo dafferma, intervenendo sui disagi provocati dal maltempo,

l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro

Foroni, che spiega come “anche grazie alle numerose opere di

prevenzione messe in campo da Regione negli ultimi anni su fiumi

e torrenti lombardi, numerose criticita’ sono state mantenute

sotto controllo e non sono sfociate in situazioni di vera e

propria emergenza, a fronte dell’eccezionalita’ dei fenomeni

meteo verificatisi negli ultimi giorni”.

“Se Regione ha fatto e continua a fare tantissimo per la

prevenzione del rischio idrogeologico, altrettanto – aggiunge

Foroni – non si puo’ dire del nuovo Governo, che di tutto sembra

preoccuparsi tranne che delle condizioni in cui versano la

Lombardia e i suoi abitanti. Invito nuovamente l’Esecutivo a

ritornare sui suoi passi e a concedere quanto prima lo stato di

emergenza per gli ingenti danni patiti dalla nostra regione tra

luglio e agosto di quest’anno”.

Gli ultimi report della Sala operativa della Protezione civile

della Lombardia, per quanto riguarda i livelli idrometrici,

segnalano le seguenti situazioni:

Fiume Ticino

Livelli del fiume Ticino in crescita, superata la soglia di

elevata criticita’ a Ponte dell’Impero (Pavia). A Pavia

esondazione del fiume Ticino in via Milazzo (localita’ Borgo

Ticino) a causa del rigurgito del Fiume Po, il cui picco di

piena e’ transitato in queste ore a valle del Ponte della Becca

(dove e’ previsto che i livelli resteranno sopra la soglia di

elevata criticita’ fino a questa sera). Contattata la Provincia

di Pavia che non segnala nessuna criticita’ nel comune di Pavia.

Nel comune di Linarolo Po (PV) segnalato un danneggiamento

all’argine del fiume Ticino; volontari PC al lavoro per il

ripristino.

Piena fiume PO

– I livelli hanno superato le soglie 2 (moderata), in gran parte

delle stazioni sull’asta lombarda, superata la soglia 3

(elevata) nel tratto pavese dove in questo momento e’ in transito

il picco di piena (Spessa Po). Nelle prossime 24-36 ore sono

attesi superamenti di soglia 3 (elevata) nel tratto lodigiano,

cremonese e mantovano.

– AIPO ha attivato la Sala di piena H24 dalle ore 16.00 del

23/11;

– San Rocco al Porto (LO): attivato il 23/11 COC ed emessa

ordinanza per sgombero aree golenali;

– Mezzanino (PV): attivato il 24/11 COC;

– Le Province di Pavia, Lodi e Cremona hanno attivato il

volontariato di Protezione Civile per il monitoraggio del fiume

Po.

Provincia di Pavia: allagate tutte le aree golenali aperte,

segnalati allagamenti nella frazione Lambrinia di Chignolo Po

dove sono stati posizionati i sacchi di sabbia. Una persona

rimasta isolata tra i comuni di Sommo e Bastida Pancarana.

Segnalata rottura arginale del Fiume Po a Sartirana.

Provincia di Cremona: allagate le prime golene aperte, i Sindaci

dei comuni interessati hanno ordinato l’evacuazione delle

golene. A Casalmaggiore, dove la situazione e’ piu’ critica,

allagata anche una golena chiusa, nessuna attivita’ produttiva

coinvolta. Prevista riunione in Prefettura per le ore 18.30 di

oggi.

Provincia Mantova: allagate le prime golene aperte, attivata la

fase di attenzione e il monitoraggio da parte dei volontari PC.

Lago Maggiore

I livelli sono in crescita a Sesto Calende e sopra il livello di

massima regolazione.

Lago di Como

I livelli sono in ‘moderata criticita”, gia’ dalla mattina di

oggi le portate in uscita dal Lago sono maggiori delle portate

in ingresso dei bacini di monte: i livelli sono stazionari con

tendenza alla diminuzione. I modelli prevedono per domani

un’ulteriore diminuzione.

“Tra oggi e domani – spiega infine l’assessore Foroni – le

previsioni meteo indicano qualche annuvolamento ma senza

significative precipitazioni. Ovviamente l’attenzione della

Regione e di tutti i soggetti chiamati in causa per affrontare

al meglio la situazione resta alta e costante”.