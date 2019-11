MILANO ARRESTI STAZIONE CENTRALE, DE CORATO: GRAZIE A POLFER, MA RIMANE EMERGENZA SICUREZZA. SERVONO PIU’ UOMINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 novembre 2019 – “L’operazione di ‘Polizia e pulizia’

della Polfer all’interno della Stazione Centrale continua a dare

ottimi risultati, come dimostrano i tre arresti effettuati nelle

scorse ore”.

E’ il commento dell’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato alla notizia

degli arresti effettuati in stazione Centrale dalla polizia

ferroviaria, che ha fermato, sul mezzanino lato piazza IV

Novembre, una donna serba per tentato omicidio e all’ingresso

della metro due cittadine bosniache per furto aggravato in

concorso.

“Le piazze limitrofe alla Centrale, pero’ – aggiunge l’assessore

– sono ancora in preda a spacciatori, extracomunitari irregolari

e balordi. Perche’ il ministro Lamorgese non invia anche a Milano

550 agenti cosi’ come ha fatto a Roma? In citta’ c’e’ un’emergenza

sicurezza, segnalata anche dal procuratore aggiunto a capo del

pool fasce deboli del Tribunale di Milano, Maria Letizia

Mannella, che negli scorsi giorni ha rimarcato come siano in

aumento gli episodi di violenza sessuale, con 167 denunce in soli 4 mesi”.

Redazione