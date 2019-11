Un’Italia perfetta conclude il girone di qualificazione agli Europei con una vittoria schiacciante

Milano, 25 novembre 2019 – 10 vittorie in 10 partite, 37 goal segnati e solo 4 subiti. Questi sono i numeri impressionanti del girone di qualificazione dell’Italia agli Euro 2020. Gli Azzurri hanno segnato 9 di questi goal contro un’Armenia che non aveva nessuna prospettiva di qualificazione ai prossimi Europei. Dopo questa brillante performance l’Italia è stata inserita tra i favoriti per la vittoria finale agli Euro 2020 su https://www.scommesse24.net/, insieme all’Inghilterra e alla Francia vincitrice dell’ultimo Mondiale.

Nonostante ci aspettassimo una facile vittoria degli Azzurri nel Girone J, l’attenzione prima dell’inizio delle qualificazioni era rivolta all’ingaggio di Roberto Mancini come allenatore. Ha infatti rimpiazzato Gian Piero Ventura, che per la prima volta dopo sessant’anni ha fallito la qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Mancini è stato messo alla guida di una squadra giovane, composta da nuovi talenti come Sandro Tonali, Nicolò Barella e Nicolò Zaniolo, tutti promossi a pieni voti.

L’Italia ha iniziato il girone di qualificazione con una vittoria di routine 2-0 contro la Finlandia, ed entrambi i goal sono stati segnati da due giovani talenti. Il vantaggio di Nicolò Barella, e al 74esimo minuto il raddoppio dell’attaccante in forza all’Everton FC Moise Kean. L’Italia ha battuto anche il Liechtenstein e la Grecia realizzando ben 9 goal lungo il percorso, e si è ritrovata ad affrontare il primo vero test contro la Bosnia ed Erzegovina. Per tutto il primo tempo l’Italia è stata in svantaggio dopo il goal dell’attaccante della Bosnia ed Erzegovina Edin Dzeko, in forza alla Roma. Ma con un’azione brillante nel secondo tempo Lorenzo Insigne ha fatto sì che la squadra riguadagnasse terreno, e Marco Verratti ha confermato poi la rimonta all’86esimo minuto con un goal facile dall’interno dell’area. L’Italia ha mostrato una capacità di reazione che potrebbe essere vitale negli Europei dell’estate prossima. Nel confronto con l’Armenia, la squadra di Mancini si è trovata in svantaggio per un goal di Alexander Karapetyan. Nonostante il pareggio di Andrea Belotti, le cose per gli Azzurri si stavano facendo complicate, finché il cannoniere armeno è stato fatto uscire alla fine del primo tempo. L’Italia ha poi vinto con un goal al 77esimo di Lorenzo Pellegrini, e con un autogol all’80esimo di Aram Ayrapetyan.

A metà delle partite del girone, l’Italia era ai primi posti della classifica, e si è confermata contro la Finlandia con la vittoria 2-1. Dopo il goal di Ciro Immobile, la Finlandia ha pareggiato con un rigore realizzato da Teemu Pukki, ma la vittoria per l’Italia è arrivata con un altro rigore realizzato da Jorginho, che le ha permesso di mantenere il record del 100% delle vittorie. E quel record è rimasto anche dopo la vittoria contro la Grecia 2-0, il Liechtenstein 5-0 e la Bosnia ed Erzegovina 3-0 prima della vittoria schiacciante contro l’Armenia con 7 giocatori andati a segno, e con le doppiette di Ciro Immobile e Nicolò Zaniolo.

Andrea Belotti ha concluso il girone come capocannoniere con 4 goal, a dimostrazione della forza dell’Italia. I goal sono stati realizzati da difensori, centrocampisti e diversi attaccanti, mentre la difesa è rimasta estremamente compatta. L’Italia spera quindi di replicare queste performance ai Campionati Europei dell’estate prossima, a seguito di una brillante qualificazione.