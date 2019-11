Violenza contro le donne, Guerra (Anci Lombardia): Per la giornata internazionale invito i Sindaci lombardi ad aderire al progetto panchine rosse

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 novembre 2019 – “Anci Lombardia è impegnata da tempo nella sensibilizzazione di Sindaci e cittadini sul fenomeno della violenza di genere. Per questo, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che cade oggi, lunedì 25 novembre, abbiamo deciso di scrivere a tutti i primi cittadini invitandoli ad aderire al progetto ‘panchine rosse’ degli Stati generali delle donne, riportando il numero nazionale antiviolenza 1522 collegato anche ai 50 centri di prevenzione delle reti territoriali antiviolenza della Lombardia”.

Lo ha detto il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nella comunicazione inviata ai sindaci della Lombardia, il Presidente Guerra ha chiesto di dipingere di rosso una panchina nei parchi e nelle vie delle città, in ricordo delle vittime di femminicidio.

“Il fenomeno della violenza contro le donne purtroppo – ha sottolineato Guerra – non accenna a diminuire e i dati diffusi sono impressionanti: ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza. Di fronte a questa escalation di violenza, compito dei Sindaci è sensibilizzare i propri cittadini, anche i più giovani, con momenti di confronto e con gli strumenti a disposizione. Realizzare nelle nostre piazze una panchina rossa credo sia un gesto semplice, ma concreto e tangibile, per diffondere un messaggio davvero importante e contribuire a fermare questo fenomeno odioso”.

Redazione