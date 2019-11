VIOLENZA DONNE, REGIONE PREMIA LE SCUOLE LOMBARDE CON I PROGETTI PIU’ MERITEVOLI NEL CONCORSO #NONSEIDASOLA

PIANI: DA REGIONE LOMBARDIA CONTRASTO SU PIU’ FRONTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 novembre 2019 – Oltre 200 studenti hanno partecipato

oggi, presso l’Auditorium Testori, a Palazzo Lombardia, alla

premiazione del concorso #nonseidasola, in occasione della

‘Giornata contro la violenza sulle donne’.

Al concorso, indetto per la prima volta in Lombardia, hanno

partecipato 12 scuole di 7 province – Monza e Brianza, Brescia,

Varese, Sondrio, Mantova, Bergamo e Pavia – delle quali 9 per la

scelta di un progetto grafico rappresentante il contrasto alla

violenza e 3 per la proposta progettuale di sensibilizzazione

dei giovani, in collaborazione con altri enti del territorio.

I PREMIATI – Si e’ aggiudicato il premio per il migliore logo

antiviolenza di genere l’Istituto di Istruzione Superiore

Floriani di Vimercate (MB), rappresentando una giovane donna

isolata e prigioniera dentro una bolla, in cui e’ stata privata

della propria identita’ e liberta’, che stringe tra le mani una

farfalla nera in attesa, come lei, di volare, finche’ uno spillo

non buca l’involucro consentendole di uscire e tornare a vivere.

Lo spillo e’ guidato da una mano che rappresenta l’aiuto esterno,

sotto qualunque forma, necessario alla liberazione dalle forme

di violenza, spesso anche domestiche.

ASSESSORE: LOGO SULLE MAGLIETTE ARANCIONI ANTIVIOLENZA – “‘Uno

spillo per la liberta” rappresenta, con una grafica delicata ma

efficace, un tema difficile e brutale. Dal prossimo anno – ha

spiegato l’assessore alla Famiglia, Genitorialita’ e Pari

Opportunita’ Silvia Piani – questo logo individuato dagli

studenti, sara’ stampato sulle magliette della campagna di

Regione Lombardia #nonseidasola. L’Istituto vincitore si e’

aggiudicato 5000 euro da devolvere per lo sviluppo di un’aula

informatica da intitolare ad una vittima della violenza”.

PROGETTO PER SENSIBILIZZARE GIOVANI CON LINGUAGGIO GIOVANE – Ha

ricevuto il premio per il progetto piu’ adeguato alla

sensibilizzazione tra i giovani, l’Istituto di Istruzione

Superiore Leonardo da Vinci di Chiavenna (SO), proponendo una

serie integrata di azioni volte a garantire la conoscenza del

fenomeno a trecentosessanta gradi e la sua divulgazione da parte

di studenti verso altri studenti, con una comunicazione e un

linguaggio tra pari. Attraverso il coinvolgimento del Centro

antiviolenza ‘Il coraggio di Frida’, la ‘Cooperativa Lotta

Contro L’Emarginazione’, i genitori e gli studenti delle medie

di Chiavenna, i giovani vincitori del Leonardo da Vinci,

realizzeranno un opuscolo e un video che sintetizzeranno le

principali informazioni acquisite e da trasmettere in maniera

virale.

PIANI: STRETTA COLLABORAZIONE CON USR – “Regione Lombardia sta

combattendo la violenza di genere su piu’ fronti. In

collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale (USR) – ha

continuato – abbiamo anche promosso un bando, ‘A scuola contro

la violenza sulle donne’, per strutturare una governance

formativa, selezionando una ‘scuola- polo’ per ogni provincia,

capofila di una rete di scuole, istituzioni, enti e

associazioni, che, nel prossimo biennio, si impegnera’ in modo

sistematico sul tema, attraverso la sensibilizzazione dei

genitori, la formazione dei docenti, l’attivazione di

monitoraggi costanti volti ad evidenziare lo stato dell’arte

delle progettualita’ in tutte le scuole lombarde”.

“Domani infine – ha concluso – presenteremo in Giunta il Piano

quadriennale di intervento contro la violenza che definira’ il

raggio d’azione delle nostre future politiche”.

I NUMERI DEL CONTRASTO – In sei anni, in Lombardia, il numero

dei Centri per il contrasto alla violenza sulle donne e’ passato

da 21 a 51. I corsi attivati hanno sinora raggiunto circa 700

avvocati, sono piu’ di 1.500 gli assistenti sociali, i medici e

gli operatori delle reti territoriali coinvolti in questo

ambito. E ancora, solo nel 2018 sono stati formati 120

rappresentanti della polizia locale e nel 2019 circa 190 medici

di medicina generale. Sono state inoltre attivate collaborazioni

con 7 Universita’ lombarde con 17 progetti rivolti sia a

studenti, sia a docenti.