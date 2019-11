A Gaggiano il pranzo solidale Associazione Cuor di Pelo Onlus Rescue Bassotti

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 26 novembre 2019 – A far da cornice all’incontro solidale sarà il Casale San Vito di Gaggiano, in provincia di Milano. Immerso in una natura incontaminata alle porte della città meneghina, il Casale San Vito è una location affascinante e di charme che sposa appieno lo stile di Cuor Di Pelo.

Scopo del pranzo solidale, oltre che di incontrare i soci e festeggiare tutti insieme il Natale, sarà quello di sostenere l’associazione e i suoi bassottini.

Presso la location sarà allestito un banchetto solidale con gadget a tema bassotto, in cui sarà possibile sbizzarrirsi in acquisti natalizi. Dopo la registrazione dei partecipanti, il Coro Samaja delizierà i presenti con un concerto di Natale suggestivo e affascinante. A seguire il pranzo della tradizione, pensato sia per gli amanti della carne che per i vegetariani, oltre ad una proposta ad hoc per i bimbi.

La giornata terminerà con la gran tombolata e con il taglio del panettone.

Una parte del ricavato del pranzo solidale sarà riconosciuto all’Associazione Cuor di Pelo Onlus Rescue Bassotti per la sua continua attività di recupero, cura, stallo e risistemazione dei bassottini meno fortunati.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento cliccare qui: https://www.facebook.com/events/1020070475006139/