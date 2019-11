Ad un mese dal via della due giorni di Coppa del Mondo di Bormio aprono gli impianti

(mi-Lorenteggio.com) Bormio, 26 novembre 2019 -Una Stelvio vestita a festa fa bella mostra di sé ad un mese dal via della due giorni di Coppa del Mondo di Bormio. Le abbondanti nevicate che hanno interessato tutto l’arco alpino e quindi anche l’Alta Valtellina hanno imbiancato a dovere la pista Stelvio che, bella come non mai, si presenta già in buonissime condizioni d’innevamento dalla partenza fino allo ski stadium. Sabato 30 novembre è prevista l’apertura degli impianti a Bormio e incomincerà ufficialmente la stagione sciistica. Il 29 e il 30 dicembre, invece, Bormio ospiterà la discesa e la combinata alpina di Coppa del Mondo di sci alpino, l’appuntamento sportivo clou della stagione invernale organizzato in Lombardia.

“Di neve ne è scesa parecchia, la Stelvio è innevata, c’è un buon fondo – dice Omar Galli, direttore di gara della tappa di Bormio della Coppa del Mondo -. Nei giorni scorsi abbiamo terminato di posare le reti A su tutto il tracciato ma il grosso dei lavori incomincerà intorno alla metà di dicembre quando verranno messe le reti B e si incominceranno tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza della Stelvio. Poi incominceremo a preparare bene il fondo della pista, in vista delle gare di Coppa del Mondo”.

Il programma ufficiale della tappa di Bormio della Coppa del Mondo prevede per le 11.45 di giovedì 26 dicembre la prima prova ufficiale della discesa. Venerdì 27 dicembre, sempre alle 11.45, è prevista la seconda prova ufficiale della discesa. Alle 18, nella centralissima piazza del Kuerc, ci sarà la consueta sfilata degli atleti, il momento in cui gli uomini jet della squadra azzurra saranno a disposizione dei tifosi per foto e autografi e, infine, il sorteggio dei pettorali. Sabato 28 alle 10.30 allo Ski Stadium ci sarà live music e intrattenimento, in attesa che alle 11.30 prenda il via la gara di Discesa. Al termine si terrà la cerimonia di premiazione. Alle 17, sempre allo ski stadium, i giovani e giovanissimi sciatori potranno prendere confidenza con la velocità nel Vitalini Speed Contest. Domenica 29 dicembre, infine, alle 11.45 ci sarà la gara di Combinata Alpina e, al termine, la cerimonia di premiazione.

I posti seduti in tribuna, quelli in piedi nel parterre e quelli a bordo pista sono gratuiti.

Tra gli eventi collaterali da segnalare venerdì 27 dicembre la mostra fotografica “Bormio: la storia dello sci”, dedicata a tutti i vincitori della discesa sulla Stelvio, nelle vie del centro storico del paese. Sabato 28 dicembre alle 18 sarà la volta di GustAntico Fest, una degustazione di piatti tipici della tradizione per le vie del centro. E fino alle 23 ci sarà l’apertura straordinaria di Bormio Terme in via Stelvio. Domenica 29 alle 21 al Palaghiaccio è previsto un bellissimo spettacolo internazionale di pattinaggio artistico.

Info: https://www.bormioskiworldcup.com/